Omoda y Jaecco celebra en Santiago y Gijón los 50.000 clientes en España en una noche clave de expansión

Omoda & Jaecco ha celebrado de forma simultánea en Santiago de Compostela y Gijón una nueva edición de su evento experiencial "SHS Resnova Fever Night", una cita que ha reunido a decenas de asistentes entre clientes, curiosos y profesionales del sector, y que ha servido para conmemorar un hito simbólico para la compañía: la llegada a los 50.000 clientes en España.

El evento se ha desarrollado de manera paralela en decenas de concesionarios de todo el país, aunque ha tenido un peso especial en Galicia y Asturias, donde la marca continúa consolidando su crecimiento. En el caso de Santiago, el encuentro ha coincidido con la puesta en valor de las nuevas instalaciones de Resnova Motor Santiago de Compostela, que se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia de la firma en la comunidad.

Durante la inauguración y la jornada experiencial, el ambiente combinó presentación de producto, música, tecnología y contacto directo con el público. Los asistentes pudieron conocer de primera mano la gama electrificada de la marca, especialmente centrada en su sistema híbrido Super Hybrid System (SHS), que está marcando la estrategia de electrificación de la compañía en Europa.

El gerente de Omoda Jaecoo Resnova Motor, Alfonso Cruz, destacó durante el evento el cambio de paradigma en la relación entre cliente y automóvil: "El cliente ya no busca solo un coche, busca una experiencia completa de movilidad. Quiere eficiencia, tecnología y diseño, pero también una marca que le acompañe en su día a día. Eso es lo que estamos construyendo aquí en Galicia y Asturias".

En la misma línea, subrayó el papel de la red de concesionarios como elemento clave del crecimiento: "Eventos como este demuestran que el público está muy abierto a nuevas soluciones de movilidad. La respuesta ha sido excelente y confirma que la electrificación ya no es el futuro, es el presente".

La cita también sirvió para reforzar el posicionamiento de la gama Jaecco, con especial protagonismo para los modelos Jaecco 5 SHS híbrido y Jaecco 7 SHS híbrido, que fueron presentados como ejemplos del equilibrio entre prestaciones, eficiencia y autonomía. La marca insistió en que el sistema SHS es uno de los pilares tecnológicos de su expansión internacional.

Por su parte, desde la organización se destacó el crecimiento de la compañía en el mercado español, donde la firma ha alcanzado ya las 50.000 unidades vendidas, una cifra que se interpreta como un punto de inflexión en su implantación. "Este hito no es solo una cifra, es la confirmación de que el mercado español ha confiado en nuestra propuesta de valor. Seguimos creciendo con una estrategia clara basada en electrificación y cercanía al cliente", señalaron desde la dirección de la marca durante el evento.

La confirmación del lanzamiento del Omoda 4

Otro de los momentos más comentados de la noche fue la confirmación del futuro lanzamiento del Omoda 4, previsto para 2027, un modelo que se integrará en la gama de acceso de la marca y que reforzará su presencia en los segmentos de mayor volumen. La compañía lo presentó como una apuesta por ampliar mercado con un producto orientado a diseño, conectividad y eficiencia.

El evento simultáneo, celebrado en 47 de los 105 concesionarios de la marca en España, ha servido además para reforzar el modelo de presentaciones experienciales que OMODA & JAECOO viene impulsando en los últimos años, combinando espectáculo, producto y relación directa con el cliente.

En Galicia y Asturias, la red de la firma se extiende a través de puntos en ciudades como Santiago, A Coruña, Vigo, Narón, Oviedo y Gijón, consolidando una presencia cada vez más sólida en el noroeste peninsular y reforzando el papel de la zona como uno de los focos estratégicos de crecimiento de la compañía en España.