Altri alega contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei (Lugo): ha pedido otra conexión

Greenfiber, filial de Altri, ha presentado alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo de la fábrica proyectada en Palas de Rei. Así lo ha informado este martes a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que defiende que el enchufe no es "imprescindible" pero confirma que ya ha pedido otra conexión. La Xunta ha confirmado que las analizará.

Las alegaciones llegan justo cuando termina el plazo de tres meses abierto por la Xunta cuando inició el procedimiento. El Gobierno gallego señaló que el archivo se debe a la "falta" de conexión eléctrica, algo que ya había advertido meses antes, cuando señaló que sin conexión eléctrica, el proyecto era "inviable".

La empresa, sin embargo, contaba con poder enchufarse a la red a partir de la nueva planificación estatal, que no incluye la subestación que precisaría Altri. Greenfiber ha defendido ante Economía e Industria la continuidad de la tramitación del proyecto, declarado industrial estratégico en 2022 y con un gran rechazo de la sociedad gallega.

"El escrito presentado se apoya en sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos para defender la continuidad de la tramitación", señala la empresa en el comunicado, en el que explica que el proyecto tiene "autosuficiencia energética", lo que "no hace imprescindible la conexión externa a la red".

La empresa, en todo caso, defiende que "la tramitación debe seguir su curso ordinario" en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, "como ocurre con el resto de los proyectos estratégicos".

Alternativas técnicas "viables"

Altri asegura que los listados públicos tanto de Red Eléctrica Española como de las distribuidoras "confirman la existencia de múltiples alternativas técnicas viables de conexión".

"La planta proyectada para la producción de fibras solubles y lyocell es energéticamente autosuficiente, gracias a su propio sistema de cogeneración", señala la empresa, que añade: "La eventual conexión eléctrica externa constituye, en su caso, una medida complementaria de seguridad operativa".

"La conexión eléctrica externa no es, por tanto, una condición sine qua non del funcionamiento de la planta, sino un elemento de respaldo operativo cuyas funciones podrían incluso ser asumidas mediante soluciones alternativas, sin necesidad siquiera de conexión eléctrica externa", esgrime la empresa, que insiste en que cuenta con otras opciones que garantizan su operatividad en condiciones "óptimas de seguridad y eficiencia".

Pide que continúe la tramitación

Greenfiber reivindica al mismo tiempo "el derecho legítimo" a que la tramitación continúe de forma paralela a la resolución de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2030, actualmente en fase de audiencia, consulta e información pública.

La compañía presentó el pasado 15 de diciembre alegaciones a dicha propuesta y advierte de que están "todavía pendientes de resolución". "Constituye práctica habitual y comúnmente aceptada que los proyectos industriales estratégicos avancen en su tramitación en paralelo a la aprobación definitiva de la planificación eléctrica estatal, evitando dilaciones procedimentales no imputables al promotor", añade la empresa.

Greenfiber confía en que "esta misma lógica institucional, aplicada con regularidad a proyectos análogos, presida la tramitación del proyecto 'Gama', que cuenta con la consideración de proyecto industrial estratégico".

El escrito de alegaciones, según el comunicado remitido, hace "expresa referencia" a los listados de capacidad de acceso publicados recientemente por Red Eléctrica de España y por las distintas empresas distribuidoras e incide en que "confirman la existencia de múltiples alternativas de conexión técnicamente viables".

La empresa, por último, ha iniciado "con carácter prudencial" los trámites de solicitud de acceso y conexión correspondientes a "una de las distintas opciones disponibles".

El archivo

La zona en la que estaba proyectado quedó sin desarrollo eléctrico en la planificación del Ministerio hasta 2030, año hasta el que no habrá una nueva planificación eléctrica, por lo cual hasta esa fecha no dispondría de la subestación eléctrica que necesitaba para desarrollar el proyecto industrial.

"El archivo y la caducidad del expediente viene determinada porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica que prevenía en su proyecto para garantizar la conexión", concretó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cuando informó sobre el archivo, el pasado 20 de febrero.

La conselleira, además, señaló al Ejecutivo central: "La parte industrial está incompleta sin esa conexión, por lo que estaba en manos de la empresa y del Gobierno central, del Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a la compañía. El archivo y la caducidad va vinculada a la falta de conexión con esa subestación".

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por su parte, defendieron su decisión: "La propuesta de Planificación de Electricidad 2025-2030 se ha realizado con criterios técnicos que tienen en cuenta la complejidad del territorio y sus condicionantes económicos, sociales y ambientales para proyectar las futuras infraestructuras".

Las mismas fuentes señalaron en ese momento que para atender una demanda del calibre de Altri sería preciso construir una infraestructura específica, por lo que si el proyecto, "que tenía mucha incertidumbre", no saliese adelante, habría "una red innecesaria, un activo varado, pagado por los consumidores".