La gallega Velca en MotoGP: cuatro años circulando por los circuitos más icónicos del mundo

Desde hace cuatro temporadas, las motos eléctricas de Velca, fundadas por el emprendedor gallego Emilio Frojan, forman parte silenciosa del ecosistema de MotoGP. Modelos como la Tramontana S y, más recientemente, la Calima S, recorren paddocks, zonas mixtas y las áreas VIP de de los circuitos más icónicos del mundo.

Sin hacer ruido —literal y metafóricamente— las motos de Velca se han integrado en el día a día de las competiciones, convirtiéndose en vehículos habituales para desplazamientos en los circuitos.

Su diseño y practicidad llaman la atención del público asistente y también de pilotos y equipos, consolidando la presencia de la marca española en uno de los entornos más exclusivos y exigentes del motociclismo internacional.

Detrás de la compañía se encuentra Emilio Froján, emprendedor gallego natural de Caldas de Reis, quien ha impulsado la marca con el objetivo de reducir la contaminación en las ciudades y hacer motos eléctricas con mejores prestaciones que las de combustión.

"Una sensación difícil de explicar"

“Cuando empezamos Velca desde España jamás imaginábamos que años después nuestras motos acabarían recorriendo algunos de los circuitos más icónicos del mundo. Verlas convivir con MotoGP sigue siendo una sensación difícil de explicar”, comenta Emilio Froján.

“Lo bonito de MotoGP es que lo ves por televisión como espectador, pero un día llegas al paddock y descubres que nuestras motos forman parte natural de ese ecosistema. Ahí entiendes realmente el camino recorrido”, explica el fundador gallego.

Emilio Frojan explica también que Estrella Galicia, patrocinador de MotoGP, es el gran responsable de que Velca esté paseándose por los circuitos de más icónicos del mundo.