El primer Zara que abrió en Madrid, cerrado desde 2021, se pone a la venta

La primera tienda Zara de la historia, la de la calle Juan Flórez de A Coruña, cerró para siempre a finales de este mes de enero tras más de 50 años y de momento se desconoce si el propietario del bajo comercial, el holding inmobiliario Cabalian, ha encontrado nuevo inquilino. El primer Zara que abrió en Madrid también está cerrado, desocupado desde hace tiempo, y acaba de ser puesto a la venta.

Según recoge el diario Cinco Días, la Mutualidad (antigua Mutualidad de la Abogacía) ha decidido vender algunos de sus inmuebles no estratégicos, que suman un valor de unos 190 millones de euros. Entre los once que ha seleccionado está el edificio que albergó el primer Zara de Madrid, ubicado en la calle Carretas, junto a la Puerta del Sol.

Este inmueble fue en sus orígenes el hogar de Sederías Carretas, precursor de Galerías Preciados, y en los años ochenta se transformó en el primer Zara de la ciudad. La tienda se mantuvo abierta hasta abril de 2021, tras dar prioridad Inditex a otros ejes comerciales de Madrid como la Gran Vía y la plaza de España.

La Mutualidad, que había comprado el edificio en 2018 por 30 millones, trató de vender el edificio desde entonces. La zona en la que se encuentra tiene un alto tránsito de peatones y recientemente ha acogido la apertura de establecimientos hoteleros, lo que convierte el antiguo inmueble de Zara en una atractiva posible inversión en alojamientos o usos mixtos.

En los últimos meses, la Mutualidad ha vendido varias propiedades relevantes en la capital de España, como el número 14 del paseo de Recoletos, adquirido por Terralpa y Altamar para transformar oficinas en viviendas, además de activos menores en Sevilla y Alcalá de Henares.

La cartera en venta de la Mutualidad incluye otros edificios de oficinas, como la sede alquilada a Vodafone en Aravaca, y propiedades en Sant Cugat, Tres Cantos y Santander, así como locales comerciales en Barcelona, Vigo, Salamanca, Madrid y Valladolid. Al desprenderse de estos activos busca potenciales compradores en fondos familiares, socimis y gestores de capital privado.

50 años y adiós

El pasado 30 de enero cerró en A Coruña la primera tienda Zara de España en la calle Juan Flórez. En mayo del año pasado Inditex la había reabierto tras una llamativa reforma interior y la incorporación de una cafetería con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

La compañía fundada por Amancio Ortega ha decidido en los últimos años cerrar tiendas de sus marcas de tamaño medio localizadas en calles de las principales ciudades donde opera para focalizar su estrategia comercial en espacios más grandes, entornos con más presencia peatonal y en centros comerciales.