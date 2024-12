Así es la exquisita cesta de Navidad de Inditex: embutidos ibéricos, champán o Galo Celta

Los días más señalados de la Navidad ya están a la vuelta de la esquina pero en Inditex como cada año se han adelantado enviando su tradicional cesta navideña a todos sus empleados y que, como no podía ser de otra manera, se ha vuelto a hacer viral en redes sociales.

Se trata de uno de los obsequios más codiciados debido a su alto valor, unos 200 euros aproximadamente, y los productos exquisitos y de primera calidad que contiene, son la mayoría de ellos de producción u origen gallego. Se hace gala así de los orígenes del gigante textil de alcance mundial que es Inditex, cuyas oficinas centrales están en Arteixo (A Coruña).

Una usuaria de TikTok y trabajadora de la empresa ha desvelado los secretos de la cesta de este año en su perfil, donde ha realizado un detallado unboxing junto a un compañero en el que no han faltado el humor y los comentarios sinceros.

La caja que contiene los productos es de un navideño color rojo en la que se puede leer el mensaje "Best Wishes" ("Los mejores deseos", en castellano). La empresa fundada por Amancio Ortega ejerce la sostenibilidad reciclando telas que usan en sus fábricas que han sido utilizadas en el saco que contiene los productos.

Cada una de las cajas contiene un adorno navideño para que cada trabajador coloque en su árbol, este año en forma de galleta de Navidad con atuendo de Papá Noel que pueden unir al pequeño árbol que contenía como obsequio la cesta del año pasado. Entre las novedades destaca el pollo de Navidad Galo Celta, que pertenece a una empresa pontevedresa que trabaja la avicultura alternativa.

Es una edición limitada que contiene una pieza entera elaborada con receta tradicional acompaña de vegetales y que solo necesita calentarse y servirse en la mesa. Por su parte, los turrones han sido elaborados de la mano de una de las figuras más destacadas de la cocina española, Martín Berasategui.

Se trata también de una edición especial creada por el chef con 11 Estrellas Michelín para la empresa gallega, concretamente un turrón de Jijona, un turrón de Alicante y un tercer turrón de yema. Otro de los productos estrella es la ginebra ADA, ecológica triple destilada London Dry.

Se trata de una bebida donde el enebro predomina entre sus 9 botánicos (enebro, naranja, limón, cilantro, regaliz, cardamomo, angélica, corteza de canela, brezo, saúco y laurel). Todo ello aderezado con aromas de cilantro y cítricos de fondo.

Tirando de esencia gallega en la cesta se encuentran también conservas como las sardinas de la marca Azul de Portosín y sardinas de Fresco y del Mar, una empresa de la zona de la ría de Muros y Noia que practica la pesca artesanal.

O Retiro da Costiña, del chef Manuel Costiña, un restaurante ubicado en Santa Comba (A Coruña) que acaba de conseguir su segunda Estrella Michelín, no falta en este obsequio navideño de Inditex a sus trabajadores. Se ha incluido en el paquete de estas Fiestas sus tradicionales rocas de chocolate y la ginebra.

De tierras coruñesas destacan las galletas Martietas, concretamente un paquete de 200 gramos (unas 20 galletas) de estos dulces tradicionales y diferentes, con un auténtico sabor salpicado por un toque de naranja.

Otro de los elementos llamativos es el champán Côte des Bar, un terreno atravesado por los ríos Aube y Sena que limita al sur con la Borgoña y donde se dan todas las condiciones para elaborar champagnes de otro planeta.

Por si fuera poco y para no quedarse con hambre, Inditex incluye también en su cesta: chorizo y salchichón de bellota ibérico, polvorones, vino blanco y rioja, pimientos del piquillo, queso, las galletas asturianas Moscovitas (finas pastas de almendra marcona y cobertura de chocolate con leche), peladillas o aceite de oliva virgen extra de la ourensana Aceites Abril.

Ambientación navideña y mercado exclusivo

Al margen de la cesta, diciembre es un mes de sorpresas para los empleados de las oficinas centrales de Inditex, ya que muchos estos días han compartido en redes sociales la ambientación navideña de las instalaciones coruñesas con multitud de luces y puestos típicamente navideños, donde ya son muchos los que no se han podido resistir al chocolate con churros.

Además, para dar salida a los productos que no se han vendido durante el año en todas las temporadas, los empleados por turnos pueden acceder a un mercado exclusivo para ellos donde hacerse con productos únicos que no llegan a las tiendas u otros cuyas existencias no se han acabado a precios muy apetecibles y más bajos de lo habitual.

A todo ello se une la gran inauguración de este jueves 5 de diciembre del pop up de la tienda de Zara de calle Compostela, que desde hace unos años convierte gran parte de este espacio en un paraíso navideño que el año pasado contó con figuras en movimientos, buzones para Papá Noel y los Reyes Magos y hasta un rincón luminoso muy instagrameable con cojines para acomodarse y disfrutar de esta atmósfera mágica creada expresamente para estas fechas.