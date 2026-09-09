Comienzan las obras para convertir el primer Zara de la historia de A Coruña en un supermercado

Cinco meses han pasado desde que Quincemil daba la exclusiva: el primer Zara de la historia de la compañía se convertiría en un supermercado. Nadie se lo habría imaginado. No hacía mucho, a principios de 2026, Inditex anunciaba su cierre y se despedía de la primera tienda de Amancio Ortega, el germen de todo un imperio de la moda.

Lo que pasaría con aquel bajo era toda una incógnita. Hasta que en abril de este mismo año saltaba la noticia. Día alquilaba el bajo al holding inmobiliario Cabalian, actual propietario del establecimiento, que ya se lo había tenido arrendado al grupo Inditex durante sus últimos años de historia.

La ciudad se dividió en dos: aquellos a los que les costaba renunciar a una parte de la historia de la ciudad y aquellos que no veían nada mal la idea de que su barrio ganara un comercio de alimentación.

Ahora, poco queda ya de aquella tienda de ropa. La idea de sumar un supermercado en la zona cada vez está más cerca. Así se ha podido comprobar en los últimos días, cuando se ha empezado a ver movimiento en el interior del establecimiento.

Aunque su fachada sigue exactamente igual a como la dejó Zara, por dentro las obras parece que avanzan. A través de la verja se puede ver el espacio de unos 300 metros cuadrados completamente vacío, aunque con elementos que están pendientes de colocar en su sitio. Por el momento, de productos de la compra no hay ni rastro. Pero de estanterías con perchas, tampoco.

Referente en moda

Aunque desde Día prefieren no dar ningún tipo de avance, sí han querido recordar lo que significa este nuevo comercio para ellos: "Es un orgullo para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad".

Asimismo, han subrayado su compromiso con el desarrollo económico local y la dinamización del entorno comercial. Y es que la llegada de un nuevo supermercado a la zona generará 10 empleos.

Pronto, A Coruña contará con un nuevo espacio de alimentación. Y, aunque ya no queda nada del histórico Zara, A Coruña sigue siendo un referente de moda a nivel mundial gracias a tiendas como la de la calle Compostela, a la que cada día llegan colecciones cápsula que no se han visto en ningún otro establecimiento del mundo.