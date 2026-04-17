Huelga en el comercio textil en A Coruña: cierres desiguales en Plaza de Lugo y Obelisco

El centro de A Coruña ha vivido este viernes una jornada marcada por la huelga convocada en el comercio textil y del calzado, con un seguimiento desigual en las zonas de Plaza de Lugo y el Obelisco.

A lo largo de la mañana, se han alternado persianas bajadas con actividad normal en distintos establecimientos.

Entre los comercios que han decidido cerrar sus puertas, destacan Bimba y Lola, Women’secret, Parfois, Stradivarius, Scalpers, Carolina Herrera, Pull&Bear y Purificación García, reflejando un respaldo parcial a la convocatoria sindical. También permanecieron sin actividad otros locales del entorno comercial.

Por el contrario, varias firmas han optado por mantener su actividad con normalidad, como es el caso de Mango (incluido el del Obelisco), Sfera, Peonovias, Brownie, Zara, Zara Home y Bershka, mostrando así la división del sector ante la protesta.

La huelga, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), busca denunciar la pérdida de derechos laborales que, según el sindicato, supondría la entrada en vigor del preacuerdo estatal del convenio ARTE, firmado por la patronal junto a CCOO y FETICO.

Además del paro, la central sindical ha organizado distintas movilizaciones para dar visibilidad a la protesta, centradas especialmente en las áreas comerciales más transitadas de la ciudad.

ARTE se defiende

La patronal ARTE, por su parte, manifestó en torno al conflicto que "el convenio de Grandes Cadenas del Comercio Textil busca eliminar las desigualdades entre los profesionales del sector, a las que parte de las trabajadoras y trabajadores gallegos tampoco son ajenos".

"El preacuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores garantiza tanto mecanismos para mantener las condiciones salariales de las personas que tienen salarios vigentes superiores, como incrementos salariales para 2027 y 2028. Además, cualquier trabajador/a podrá ver mejoradas las condiciones del convenio por las propias empresas, como ya sucede actualmente con algunas de ellas", sostienen.

"Queremos avanzar también en mejoras como la reducción de 50 horas de la jornada laboral, que ya hemos firmado y de la que se beneficiarán todos y todas las gallegas, así como otras medidas de conciliación que se negociarán en las próximas reuniones", insisten.

"El convenio aún está en negociación y requiere diálogo responsable. La mesa de negociación sigue en marcha y compuesta por todas las organizaciones sindicales. Todos tenemos un compromiso común con la profesionalización y prestigio del comercio textil y todas las organizaciones sindicales tienen la oportunidad de contribuir y culminar un texto de referencia para un sector estratégico como es el de las grandes cadenas del comercio de moda, beneficiando a miles de personas en nuestro país", sentencian.