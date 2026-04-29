Los números "muy positivos" de la Cámara de A Coruña, con el absentismo laboral como inquietud

Las sonrisas del comienzo de la comparecencia anticiparon la celebración por los resultados de la Cámara de A Coruña en el ejercicio 2025, "muy positivos", los calificó el presidente, Antonio Couceiro. El gesto se volvió más serio al final de la cita, cuando se alertó del "preocupante problema estructural" que entraña el absentismo laboral para las pequeñas y grandes empresas.

La Cámara cerró un 2025 de "intensa actividad" que deja superávit presupuestario y tres hechos significativos: la inauguración del Club Cámara Noroeste en O Parrote de A Coruña, el nuevo centro de formación de la entidad y la utilización del edificio cameral de la demarcación de Ferrol, repasó Couceiro este miércoles.

De las cifras se encargó el director general, Manuel Galdo, quien destacó muchas: 5,24 millones de euros destinados a programas de apoyo empresarial y de empleo y ayuda prestada a cerca de 1.800 empresas y 3.900 particulares.

La actividad de la Cámara se sustenta en los ejes de su Plan Estratégico 2021-2027, dedicados a la internacionalización, el empleo, la innovación y el emprendimiento, áreas completadas con acciones de formación empresarial, estudios económicos, análisis de proyectos estratégicos, arbitraje y mediación y certificación digital.

En la sucesión de cifras repasadas por Galdo se dio importancia a las 30 acciones de promoción internacional en 17 países con participación de 152 empresas; o al apoyo dado a 762 emprendedores con la movilización de 426.000 euros y la concesión de 2,54 millones de euros en 109 microcréditos. "Somos la Cámara de España que concede el mayor número", subrayó Galdo.

El análisis de 2025 mencionó los programas y acciones que habitualmente promueve la Cámara coruñesa, como las ediciones de Exporpymes; las ferias de empleo juvenil y sénior; las iniciativas Pyme Innova y Pyme Digital, entre otras, para la aplicación de digitalización y nuevas tecnologías en las iniciativas empresariales; y los programas de fomento del espíritu emprendedor Eduinspira y Eduindustria.

Un "problema estructural"

Antonio Couceiro se detuvo con preocupación en el "problema estructural" que representa tanto para las pymes como las grandes empresas el absentismo laboral, un factor que tiende a crecer “de forma sostenida” desde la pandemia del COVID y para el que reclama "un plan conjunto para combatirlo y minimizarlo" a través de un análisis de razones sociales, culturales, políticas e institucionales.

El presidente de la Cámara resaltó que el absentismo supone una sobrecarga de trabajo en las pequeñas y medianas empresas para los empleados "que sí trabajan", lo que "daña el clima laboral" y repercute en la atención al cliente. Su efecto en las grandes firmas se traduce en un incremento de costes.

"La prevención, la flexibilidad y la motivación del personal son hoy tan importantes como el control y el seguimiento", incide Couceiro.

Galdo, por su parte, evaluó la repercusión que el conflicto bélico entre EEUU e Israel con Irán matizando que las exportaciones nacionales tanto con Estados Unidos como con los países del ámbito del Golfo Pérsico representan una parte "menos relevante" de la actividad comercial. Señaló que, aunque hubo cierta paralización de exportaciones, las empresas "hacen certificados de origen y exportación en los niveles normales" previos a la guerra.

El director general recalcó que las empresas quieren "predictibilidad" ante momentos de incertidumbre, mientras el presidente de la Cámara de A Coruña se mostró cauto sobre "la competitividad de las empresas por el repunte de la inflación".