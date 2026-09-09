Cerca de mil deportistas competirán en la XIII Carrera Nocturna Corre por Ferrol

Este viernes, 11 de septiembre, se celebra la XIII edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol, que cuenta con cerca de un millar de personas inscritas. La prueba tiene un recorrido que discurrirá por los barrios de A Magdalena, por el puerto y el Arsenal.

La categoría absoluta arrancará a las 22:30 horas y algo antes, a las 21:30 horas, lo hará la de menores de edad.

La salida estará situada en la calle Real y seguirá por Espartero, Breogán, estrada Alta del puerto, estrada Porto Grañá, F-15, entrada en el Arsenal por Porta da Cortina y salida por la Porta da Enfermaría, seguirá por la avenida de Irmandiños para coger la calle Carme, Igrexa, Rochel, avenida do Rei, Galiano, plaza de Armas, Dolores, Sánchez Barcáiztegui y finalmente acabar de nuevo en la calle Real.

De manera oficial habrá categorías desde sub20 para los nacidos entre 2007 y 2008 hasta master 4, para nacidos en 1965 o antes.

Entre las no oficiales habrá categorías de menores de edad, silla de ruedas, handbike e invidentes.

La organización dará un premio a las tres primeras personas clasificadas en la prueba absoluta, un trofeo al ganador o ganadora de la carrera absoluta y medallas para todos los participantes en la categoría peques.

Este jueves, de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas se podrán retirar los chips y los dorsales. También se podrá hacer el propio viernes, de 11:00 a 13:30 horas en el pabellón de A Malata, mientras que por la tarde, desde las 18:00 horas, se podrá hacer en la plaza de Armas.