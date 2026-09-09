Oysho lleva el deporte de moda en Galicia a las alturas: pilates en el helipuerto de una de las torres Kio

El pilates está de moda. El reformer -con máquinas-, todavía más. Y si pensabas que esta disciplina no podía subir más alto, Oysho ha encontrado la manera de hacerlo. La marca gallega llevará este sábado el pilates reformer hasta el helipuerto de la torre Realia de Madrid, una de las conocidas como torres Kio. Eso sí, si tienes vértigo, quizá esta no sea la clase para ti.

Primero lo hicieron en A Coruña, con una sesión de pilates en la recién estrenada plataforma de O Parrote. Pero ahora la comunidad Oysho ha decidido ir más allá. Bautizada como Skyreformer, la cita tendrá lugar este sábado 12 de septiembre.

Eso sí, solo quince personas podrán participar en esta particular sesión. Todas ellas repartidas en tres sesiones de cinco a diferentes horas (12:00, 16:00 o 17:30). En la página web ya aparece todo completo aunque con posibilidad de apuntarse a la lista de espera.

Lo verdaderamente sorprendente es su ubicación. La clase se celebrará en lo alto de la torre Realia, donde los participantes podrán hacer ejercicio con Madrid a sus pies. Algo poco habitual para practicar una disciplina que en los últimos años se ha convertido en uno de los deportes de moda, también en Galicia.

Porque el pilates ya no es solo una esterilla y una serie de ejercicios pausados. El reformer incorpora máquinas con las que se trabaja la fuerza, la resistencia, la movilidad y la postura, y se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una forma diferente de entrenar.

En este caso, Oysho ha querido llevarlo un paso más allá. O, mejor dicho, unos cuantos metros más arriba.

Tal y como informan en la página web, la sesión correrá a cargo de Solid, uno de los Oysho Partner Studios, y FÔLD, y se realizará sobre los Original FÔLD Reformers con Easi-Fold™, unas máquinas diseñadas para facilitar su transporte y montaje.

Conceptos que cuesta bastante entender si no estás en el mundillo, pero que cada día llega a más y más gente.