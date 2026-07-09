Un corredor recorrerá 300 kilómetros por Galicia para recaudar fondos contra el cáncer infantil

Del 13 al 19 de julio, Daniel Caballero volverá a calzarse las zapatillas por una causa que va mucho más allá del deporte. El corredor afrontará el quinto desafío de su proyecto solidario “Por mí y por los que no pueden”, una iniciativa con la que pretende completar diez grandes retos deportivos a lo largo del año para dar visibilidad al cáncer infantil y recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad en colaboración con la asociación Cambiando Vidas con Elsa.

En esta ocasión, el deportista recorrerá 300 kilómetros por Galicia. El reto comenzará en Malpica, desde donde completará los cerca de 200 kilómetros del Camiño dos Faros hasta Fisterra. Desde allí continuará corriendo hasta la catedral de Santiago de Compostela, uniendo dos de los lugares más emblemáticos de la comunidad.

“Hace un tiempo me hablaron del Camino de los Faros y desde entonces he tenido la idea de ir a hacerlo, así que cuando propuse este reto encajaba perfectamente. Aparte, creo que la Catedral de Santiago es un lugar muy emblemático y mucha gente hace retos con la llegada hasta allí. Uní las dos cosas y en conjunto serán 300 kilómetros en una semana”, explica Caballero.

Este será el quinto de los diez desafíos previstos dentro de un proyecto que ya lo ha llevado a completar otros grandes retos, como la ascensión al Teide desde el nivel del mar o un recorrido solidario por Castilla-La Mancha, su tierra natal.

Más allá del componente deportivo, Caballero asegura que la iniciativa también tiene un importante significado personal. “Este proyecto me ha enseñado muchas cosas y, sobre todo, me llevo las historias de la gente. Hace dos años también hice otro proyecto contra el cáncer, porque mi padre murió de cáncer, y hacer este tipo de retos me ayuda psicológicamente a gestionar mejor mi vida y mi día a día”, afirma.

Cerca de los 5.000 euros recaudados

La iniciativa ya está próxima a alcanzar los 5.000 euros en donaciones, una cantidad que se destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer infantil. No obstante, el corredor reconoce que esperaba un mayor ritmo de aportaciones.

“En cuanto a donaciones, honestamente esperaba un poquito más. En el reto de hace dos años, por ejemplo, recaudé más de 34.000 euros. En esta ocasión está costando un poco arrancar, pero sé que al final la gente se mueve por inercia y ahora están empezando a hacerse más donaciones y más ruido”, señala.

Caballero insiste en que el objetivo va mucho más allá de la cifra económica. “La idea que tenemos es recaudar lo máximo posible para ayudar a la investigación, y también queremos concienciar a las personas para que no le den la espalda a esta enfermedad y sepan que, por desgracia, esto pasa en el día a día y hay niños que están luchando”.

El deportista hace un llamamiento a quienes quieran apoyar la iniciativa, ya sea colaborando económicamente o difundiendo el proyecto, con la esperanza de que cada kilómetro recorrido sirva para dar visibilidad a una enfermedad que afecta a cientos de familias y contribuir al avance de la investigación contra el cáncer infantil.