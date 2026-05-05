A la venta las primeras entradas para el España-Irak en A Coruña: cómo es el proceso de reserva

La RFEF ha puesto en marcha el proceso previo de venta de las entradas para el partido de la selección española ante Irak, de carácter amistoso, previsto para el 4 de junio en Riazor.

Por el momento, no se ha puesto la venta definitiva en marcha, sino un proceso de reserva tanto para grupos de máximo seis personas y venta de forma individual, como para peñas de un máximo de 30 integrantes.

A falta de que se habilite el evento en la plataforma online, se ha publicado un enlace a un formulario para hacer esa reserva, que no incluye todavía los precios. Este recoge ese selector (individual o peñas), y los datos básicos (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono y email).

La RFEF será la que posteriormente se ponga en contacto con estas reservas para confirmar la misma y remitirles el procedimiento de venta final. La reserva no implica entrada final.

Además, la Federación indica que todos los usuarios deberán obtener entrada, entre ellos los bebes y niños. No existirá consigna para carritos de niños o cascos de moto.

Así será el proceso

La Real Federación Española de Fútbol ha transformado por completo en los últimos años su sistema de venta de entradas, apostando por un modelo digital, centralizado y con mayores controles de seguridad.

El punto de inflexión llegó en septiembre de 2022, cuando la federación estrenó oficialmente su plataforma RFEF Tickets, acompañada de una aplicación móvil propia que pasó a ser la herramienta principal para la gestión de localidades.

El sistema debutó el 27 de septiembre de ese año en un partido de la selección sub-21, marcando el inicio de una nueva forma de acceder a los encuentros organizados por la RFEF.

Desde entonces, la compra de entradas se realiza prácticamente en su totalidad a través de canales oficiales online, con la web federativa como eje central del proceso. La federación busca así garantizar la autenticidad de cada ticket y evitar problemas derivados de la reventa o falsificación.

Adquirir entradas fuera de estos canales implica el riesgo de que no sean válidas, ya que el sistema permite detectar irregularidades y bloquear accesos si es necesario.

Un proceso escalonado

El proceso de venta mantiene una estructura escalonada. En muchos partidos se abre primero una fase de acceso preferente para colectivos concretos, como aficionados de los equipos implicados o grupos vinculados a la organización.

Posteriormente, se activa la venta general para el público, momento en el que se concentra la mayor demanda y donde las entradas pueden agotarse con rapidez en los encuentros más destacados.

Pantalla principal de RFEF Entradas en entorno iPhone.

Todas las entradas, nominativas

Uno de los cambios más significativos introducidos con RFEF Tickets es que todas las entradas son nominativas, es decir, están vinculadas a los datos personales del comprador. Cada localidad queda asociada a un nombre y un documento de identidad, lo que refuerza el control en los accesos a los estadios.

En determinados partidos, especialmente los de mayor afluencia, la organización puede solicitar identificación para verificar la titularidad de la entrada.

Papel cero

Además, el modelo es completamente digital. Las entradas ya no se imprimen, sino que se gestionan a través del teléfono móvil, donde el usuario puede consultarlas y activarlas desde la app oficial. El acceso al recinto se realiza mediante un código QR dinámico que se habilita en las horas previas al encuentro, lo que impide el uso de copias o capturas de pantalla. Este sistema, apoyado en tecnología avanzada como blockchain, permite rastrear cada entrada desde su emisión hasta su uso final, dificultando la reventa ilegal y mejorando la seguridad.

La aplicación no solo sirve como soporte de acceso. También permite transferir entradas antes de su activación, recibir avisos y gestionar todos los tickets en un único espacio, convirtiendo el móvil en la única herramienta necesaria para acudir al estadio. Este cambio ha eliminado prácticamente el papel y ha agilizado los controles en los accesos.

Imagen de una entrada de un evento RFEF.

Los precios varían según el evento

En cuanto a los precios, varían en función del evento, el estadio y la ubicación dentro del recinto, con diferentes categorías que van desde zonas más económicas en los fondos hasta áreas de mayor valor en tribuna o espacios VIP. La federación también contempla entradas específicas para personas con movilidad reducida, que suelen gestionarse mediante procedimientos particulares y con cupos limitados.

Condiciones estrictas

Las condiciones de compra son estrictas. No se permiten devoluciones ni cambios una vez adquiridas las entradas, y la reventa está prohibida. El incumplimiento de estas normas puede suponer la cancelación del ticket, en línea con la política de control que mantiene la RFEF sobre todo el proceso.

En los grandes eventos, como finales o partidos de alta demanda, el sistema se vuelve aún más restrictivo. La venta puede organizarse mediante códigos de acceso, cupos asignados y fases diferenciadas, limitando la compra directa en un primer momento. Este modelo busca repartir las entradas entre clubes, patrocinadores y aficionados de forma equitativa, aunque reduce las opciones para el público general.