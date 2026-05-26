Quejas por la venta de entradas para el partido del Dépor ante Las Palmas: "Aún estoy en la cola"

El deportivismo se ha movilizado para celebrar el ascenso, y la última parada será este domingo. El Dépor recibe a la UD Las Palmas en Riazor con el billete a Primera División ya conseguido y una alta demanda de entradas para este choque.

Tras anunciar la venta ayer durante la recepción en María Pita, solo a abonados y por vía telemática, los tickets han volado en horas, de tal forma que esta misma mañana el club ha anunciado el "sold out", a falta de las liberaciones de asiento por parte de los socios que no asistan.

No obstante, el sistema ha levantado quejas en varios aficionados, algunos de ellos abonados, que no han podido obtener su entrada para el partido. "¿Alguien ha visto el final de la cola?", se preguntaba de forma irónica en una respuesta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, acompañando su publicación con una captura conforme estaba en ese proceso.

Otros usuarios, como María Baleato y Rubén Murciélago, insistían en que seguían en la cola virtual, aun a pesar de que ya no había posibilidad de comprar entradas. Por su parte, Adrián Barreiro reconocía estar más de 14 horas en la cola, y que en ningún momento le permitió comprarlas.

El núcleo de las quejas, la operativa

Algunos de los abonados consultados por Quincemil coinciden en un mismo hecho: el cambio de grada te obligaba a regresar a la cola virtual de espera, que presentaba una alta presencia de usuarios.

Con ello, se perdía la posibilidad de comprar. Una vez accedida a una grada, esta se mostraba con todos los asientos marcados con color rojo, correspondiente al estado de ocupado, y ninguno en verde. Al regresar, dándole en el botón de atrás, te regresaba a la cola y no al selector de gradas, lo que te impedía la compra.

Colas en Riazor el lunes sin éxito

Pocas horas después de conseguir el ascenso a Primera División, varios aficionados se trasladaron hasta las taquillas de la Oficina de Atención al Deportivista, en Riazor, para hacer cola y comprar las entradas para el partido ante Las Palmas de forma presencial. No estaban abiertas, por lo que regresaron sin poder cumplir su objetivo.