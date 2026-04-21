El Deportivo es el mejor equipo fuera de casa, pero el décimo en su campo

El Deportivo es segundo en LaLiga Hypermotion y es el único de los dos equipos de la categoría que depende de si mismo para volver a la Primera División. El 3-1 al Mirandés supone un suma y sigue para el equipo, al que le quedan 18 puntos por disputar, sin ningún motivo para confiarse. Seis equipos le pisan los talones al equipo dirigido por Antonio Hidalgo y un desliz puede significar decir adiós al ascenso directo.

El Dépor basa su éxito no en la fiabilidad en casa, sino en la efectividad fuera de Riazor. El templo coruñés es uno de los de mayor asistencia media del fútbol profesional, pero su aliento no se ve en los resultados. El Deportivo tan solo es el décimo mejor equipo en su feudo, y su segundo puesto se defiende porque es el mejor fuera de casa.

El Dépor es tan fiable fuera de casa como en A Coruña. 32 de los 64 puntos del Dépor se han obtenido fuera de Riazor, dos por encima de los 30 del Rácing de Santander, y 5 por encima de los 27 del Burgos, el tercero mejor a domicilio. En cambio, los otros 32 puntos del Dépor son ampliamente superados por otros equipos jugando con el público a favor: Eibar (43), Almería (41), Castellón (39), Málaga (39), Rácing (38), Las Palmas (38), Sporting (36), Ceuta (35) y Burgos (33) han sido mejores en su campo en lo que va de competición.

Eibar, el caso opuesto; Celta, la curiosa coincidencia

El caso más extremo es el del Eibar, con 43 puntos en casa y 15 fuera, para un total de 58 que le sitúa octavo con opciones de llegar a playoff y no tan lejos del ascenso directo. Si solo contasen los partidos en casa, el Eibar sería líder; si solo contasen los encuentros a domicilio, estaría en descenso a 1ª RFEF.

El único caso parecido al Dépor en el fútbol profesional se da, curiosamente, en el eterno rival, el Celta de Vigo. El equipo vigués, recién eliminado de la Europa League, es el único de Primera o Segunda que tiene más puntos fuera de casa que a domicilio (17 en Balaídos, 27 fuera), con un caso inverso al del Eibar: sería colista si solo contase lo de casa, y estaría en Champions si se valorasen solo los partidos en campo rival.