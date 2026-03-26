El Deportivo - Mirandés ya tiene fecha y hora

Tras varias semanas ocupando la franja horaria de las 21 horas, el Deportivo afrontará el encuentro de la jornada 36 ante el Mirandés en Riazor en un día nada habitual. Riazor abrirá sus puertas el lunes 20 de abril a las 20:30 horas.

El conjunto blanquiazul ya ha jugado a golpe de lunes esta temporada como en la jornada 3 cuando visitó el campo de Butarque.

El horario hará complicado que los aficionados blanquiazules de otras ciudades gallegas puedan desplazarse a Riazor. El conjunto blanquiazul necesita hacerse fuerte en casa para poder optar al ascenso directo.

El Mirandés atraviesa una temporada complicada. Tras quedarse a las puertas del ascenso a Primera la temporada pasada, este año el equipo pelea por no descender a Primera RFEF.

Los equipos que visitarán Riazor de aquí a final de temporada son los siguientes: Córdoba, Málaga, Mirandés, Leganés, Andorra y Las Palmas.

Estos son los horarios confirmados en las próximas semanas: