La Xunta destinará 2,5 millones de euros a la rehabilitación del IES Eusebio da Guarda de A Coruña

Visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al IES Eusebio da Guarda Quincemil

La Xunta de Galicia dedicará 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del IES Eusebio da Guarda. Así lo ha anunciado esta misma mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien realizó una visita institucional al centro acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y guiados por la directora, Isabel Ruso.

"Lo merece la gente que está aquí todos los días, lo merecen los alumnos y las alumnas y lo merece la educación en Galicia", apuntó respecto a la reforma el presidente autonómico.

La actuación se enmarca en el Plan de Arquitectura Pedagógica, por lo que se respetará "la hermosura y la historia de este edificio".

Aquí se llevarán a cabo obras de adaptación necesarias "para que se siga impartiendo una educación de vanguardia y preparada para lo que tiene que venir". Las actuaciones se centrarán en accesibilidad, reforma del gimnasio y cambio de cubierta, todo ello para modernizar y mantener el centro educativo.

"Cuando queremos un sistema excelente tenemos que intentar hacer cosas excelentes para conseguirlo", remarcó.

Durante la visita al centro, profesorado y estudiantes mostraron al presidente las instalaciones y algunos de sus proyectos.

Protestas en centros educativos

Algo antes de la visita, en otro barrio de la ciudad la comunidad educativa del IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta se concentraba para pedirle al gobierno gallego que garantizase la seguridad en el edificio, todavía en obras.

Las familias y el profesorado pidieron el aplazamiento del inicio del año escolar, algo que fue denegado desde la consellería de Educación, y que se constase por escrito que la presencia de amianto en el edificio no es perjudicial. Piden, además, medidas de seguridad mientras continúen las obras.

Protesta del CEIP Prácticas en la visita de Alfonso Rueda a A Coruña. Quincemil

Asimismo, el CEIP Prácticas, otro centro educativo que protagonizó múltiples movilizaciones el pasado curso, ha comenzado un nuevo año escolar sin la reforma integral que demandan.

Después de concentrarse ante el colegio, tres de las manifestantes acudieron a las puertas del IES Eusebio da Guarda en la llegada del presidente con carteles en los que se leía 'Escolas caendo, gobernos mirando' o 'Xunta, escoita, o Prácticas en loita'.