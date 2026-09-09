El profesorado de la educación concertada de Galicia se concentra para exigir mejoras laborales

El profesorado de la educación concertada de Galicia ha secundado este miércoles una jornada de huelga que, según los sindicatos convocantes, ha tenido un 60% de seguimiento. Los profesionales denuncian una "falta de diálogo absoluto" con la Administración autonómica y exigen abrir una mesa tripartita de negociación para equiparar sus condiciones laborales a las de la enseñanza pública.

Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo han sido algunos de los puntos en los que se han celebrado concentraciones este 9 de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso escolar. El profesorado, además, ha secundado entre las 09:00 y las 12:00 horas una huelga parcial para visibilizar su situación.

"En Vigo la participación fue masiva, la imagen era espectacular. Había claustros completos en las concentraciones, a excepción de los servicios mínimos. En muchos centros tuvieron que sortear los servicios mínimos, que fueron totalmente abusivos y desproporcionados", explicó la responsable de CCOO Ensino Privado, Tania Alonso.

Las demandas de los docentes

Los docentes piden a la Xunta que convoque una mesa de negociación y establezca un calendario que les permita recuperar los "acuerdos bloqueados", algunos de ellos "desde hace 17 años", así como homologar sus condiciones laborales a los profesores de la pública.

El coordinador de acción sindical de CCOO, Ero Sante, ha criticado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press en Santiago de Compostela que las últimas convocatorias por parte de la Consellería de Educación se limitaron a comunicar decisiones "sin ningún tipo de negociación".

Así, Sante exige una mesa negociadora entre Xunta, patronal y sindicatos para hacer que se cumplan los acuerdos firmados en 2008, "que dejaron de respetarse en el 2010", así como para homologar la carga lectiva e incluir dentro del cómputo las guardias de recreo y de transporte.

La responsable de enseñanza privada-concertada de la CIG en Santiago, Viviana Roibás, recordó que el conflicto afecta a un colectivo de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego. Roibás exige un "cambio de rumbo" en la política educativa y la recuperación de la paga extra de antigüedad, además de la revisión de complementos salariales y tutorías.

Los representantes sindicales también han demandado la renegociación de los acuerdos sobre jubilación parcial y la creación de un complemento salarial autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS). Precisamente, Manolo Alonso (SNEP), ha denunciado que el 80% de las categorías del PAS se sitúan por debajo del salario mínimo, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a sus trienios de antigüedad para alcanzar el importe legal.

Servicios mínimos "abusivos"

El portavoz de SNEP ha calificado de "discriminatoria" la fijación de un 20% de servicios mínimos en el sector durante esta jornada de huelga. Los sindicatos, de esta forma, consideran que los servicios mínimos impuestos por la Consellería de Educación han sido "abusivos", dificultando "de forma evidente el ejercicio efectivo del derecho a la huelga".

"Estos servicios mínimos suponen, además, un agravio comparativo inaceptable respecto a los que esta misma Consellería aplica en las huelgas convocadas en la enseñanza pública, evidenciando el trato desigual que no podemos ni vamos a aceptar", señalan los sindicatos convocantes en un comunicado.

FSIE, FESP UGT, CCOO, FeUSO, SNEP y CIG ofrecieron este lunes una rueda de prensa conjunta para explicar sus reivindicaciones. "Si no nos ofrecen un calendario de negociación, nosotros le presentaremos un calendario de movilizaciones", incidió el representante de UGT, José Antonio Míguez.