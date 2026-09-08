La Universidade de Santiago recupera parte de las becas Ramón y Cajal con un programa propio

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha encontrado una solución a la pérdida de contratos Ramón y Cajal 2025 con la creación del programa Fénix, una iniciativa propia que permitirá recuperar parte del talento investigador que podría haberse perdido tras un error con las becas estatales.

El Consello de Goberno de la USC ha dado este martes luz verde al programa Fénix, que justifica tanto en las circunstancias que concurren en esta convocatoria como en el interés estratégico de la universidad para incorporar y mantener a las personas investigadoras seleccionadas que han asegurado querer desarrollar su carrera científica en la capital gallega.

"O que propoñemos é un instrumento propio, extraordinario e limitado a esta convocatoria que permita á Universidade recuperar, na medida do posible, parte dese talento e, ao tempo, asumir a responsabilidade institucional derivada da situación creada", explicó la vicerrectora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido.

El objetivo de Fénix, de esta forma, es facilitar la incorporación o continuidad en la USC de los investigadores que no pueden adherirse a las becas Ramón y Cajal ofreciéndoles un marco de desarrollo profesional y científico que tome como referencia los contratos perdidos. En todo caso, estos profesionales tendrán preferencia en futuras convocatorias competitivas de captación y consolidación de talento.

¿Cómo funciona el programa Fénix?

Fénix articula las condiciones de la incorporación y vinculación del personal con la USC, la dotación destinada al desarrollo de su actividad investigadora y un itinerario orientado a su eventual consolidación, condicionado al cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles y a los procesos de planificación, autorización y aprobación que resulten de aplicación en la USC.

El programa también establece el compromiso de los investigadores a concurrir, siempre que cumplan los requisitos, a las sucesivas convocatorias Ramón y Cajal o a otros programas competitivos de excelencia de ámbito autonómico, estatal o europeo que permitan financiar total o parcialmente su contratación, actividad investigadora o consolidación en la USC.

La medida aprobada hoy, en todo caso, tiene carácter extraordinario y específico para la convocatoria Ramón y Cajal e incluye cuatro plazas: una en el área de Biociencias y Biotecnoloxía, en el Departamento de Fisioloxía con adscripción al Cimus; dos en Biomedicina, en el Departamento de Fisioloxía y adscripción al Cimus; y una cuarta en la de Ciencias Físicas, en el Departamento de Física de Partículas con adscripción al Igfae.

La incorporación al programa requerirá, cuando proceda, la renuncia de la persona interesada a la ayuda para la que fue seleccionada en la convocatoria de las Ramón y Cajal 2025. Esto deberá producirse en los plazos y condiciones que se determinen.

La rectora, Rosa Crujeiras, explicó este martes que tras el proceso de información reservada relacionada con la convocatoria perdida se ha tomado la decisión de intervenir de urgencia en la operativa y procedimientos organizativos del Subárea de Convocatorias e programas de Recursos Humanos con el objetivo de "evitar estas situacións no futuro".