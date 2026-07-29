Una investigadora de A Coruña lidera una hoja de ruta europea para recuperar los bosques submarinos de kelp

La investigadora del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), Cristina Piñeiro-Corbeira, encabeza una investigación internacional que define una hoja de ruta para proteger y recuperar los bosques europeos de kelp, unos ecosistemas marinos de gran valor ecológico que se encuentran entre los más amenazados del continente.

El estudio, publicado en la revista científica Annals of Botany, ha sido elaborado con la colaboración de especialistas de más de veinte instituciones europeas y cuenta también con la participación del investigador del CICA Rodolfo Barreiro.

Estos bosques submarinos, formados por grandes algas pardas, resultan esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que sirven de refugio para numerosas especies, ayudan a capturar carbono, protegen la costa y sostienen buena parte de la actividad pesquera. No obstante, el aumento de la temperatura del mar, las olas de calor marinas, la contaminación y otras presiones derivadas de la actividad humana están provocando su progresiva degradación en numerosos puntos de Europa.

El estudio analiza cómo el nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza puede convertirse en una herramienta para revertir esta tendencia y trasladar sus objetivos a actuaciones concretas sobre el terreno.

Una estrategia para restaurar los bosques submarinos

Entre las medidas que plantea el artículo figuran la elaboración de mapas de alta resolución de estos hábitats, la unificación de los sistemas de seguimiento entre los distintos países europeos, la identificación de las zonas prioritarias para su restauración y el establecimiento de indicadores comunes que permitan evaluar su estado de conservación.

Según los autores, estas acciones contribuirían a recuperar unos ecosistemas fundamentales tanto para la biodiversidad como para la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad de las comunidades costeras.

La publicación refuerza además el papel del CICA y de la Universidade da Coruña en el ámbito de la investigación marina y en el desarrollo de soluciones científicas para afrontar los principales retos ambientales. El centro, creado en 2015, reúne a más de 200 investigadores y desde 2024 cuenta con la acreditación CIGUS de la Xunta de Galicia, que reconoce la calidad y el impacto de su actividad científica.