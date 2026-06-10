El cine gallego regresa a ocho municipios de Lugo con una nueva edición del Ciclo Mestre Mateo

La provincia de Lugo volverá a convertirse este año en uno de los principales escaparates del audiovisual gallego gracias a una nueva edición del Ciclo Mestre Mateo, un programa que acerca producciones destacadas del cine hecho en Galicia a municipios que carecen de salas comerciales.

La presentación de esta nueva convocatoria contó con la participación de la integrante de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Regueiro, y de la diputada de Cultura de la Diputación de Lugo, Iria Castro. Ambas destacaron la consolidación de una propuesta cultural que, desde su nacimiento en 2022, ha ampliado el acceso al cine gallego en diferentes puntos de la provincia.

Las proyecciones llegarán en esta ocasión a A Fonsagrada, Foz, A Pobra do Brollón, Monterroso, Taboada, Meira, Sarria y Vilalba, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una selección de ocho obras recientes del panorama audiovisual gallego. Entre los títulos programados figuran Sirât, As liñas descontinuas, Antes de nós, San Simón, 360 curvas, O son da nova regueifa, Deuses de pedra y O silencio herdado.

La iniciativa ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Desde su llegada a Lugo se han celebrado 232 sesiones cinematográficas, con una asistencia acumulada de 6.010 espectadores, cifras que reflejan la acogida de un proyecto que ha logrado extender la oferta cultural más allá de las grandes ciudades.

Durante la presentación, Lucía Regueiro destacó la importancia de acercar al público las películas que se producen actualmente en Galicia, especialmente en aquellos municipios donde no existe una programación estable de cine comercial. La representante de la Academia mostró además su confianza en que la calidad de las obras seleccionadas permita mantener la buena respuesta registrada en ediciones anteriores.

Por su parte, Iria Castro puso en valor la continuidad de una colaboración iniciada en 2022 para acercar el audiovisual en gallego a nuevas audiencias, subrayando que el ciclo permite abrir espacios de difusión para estas producciones y conectar con públicos muy diversos.

La diputada también recordó que la provincia ha tenido un papel destacado en el sector audiovisual durante el último año, marcado por la celebración en la ciudad de Lugo de la gala de los Premios Mestre Mateo. Asimismo, resaltó la presencia de profesionales vinculados a las comarcas lucenses en varias de las películas y documentales que formarán parte de esta programación.

Con esta nueva edición, el Ciclo Mestre Mateo refuerza su objetivo de crear una red de exhibición cultural en auditorios, bibliotecas y centros socioculturales, facilitando que el cine gallego llegue a localidades donde habitualmente no dispone de espacios de proyección.