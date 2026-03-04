La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico presenta en Santiago su programación

Esta mañana el Museo do Pobo Galego acogió la presentación de una nueva edición, y ya van 21, de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico que se celebrará durante el 10 al 15 de marzo en el propio Museo, en Numax y en el Teatro Principal.

Al acto de presentación asistieron la presidenta del Padroado del Museo do Pobo Galego, Concha Losada; la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; el diputado de Patrimonio de la Diputación de A Coruña, Xosé L. Penas; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturiais, Jacobo Sutil; y Fran Rodríguez y Coral Piñeiro, integrantes del colectivo Memoria e Cinema y codirectores de la MICE.

Tras dos décadas de trayectoria, esta nueva edición del festival viene marcada por la incorporación del colectivo Memoria e Cinema a la dirección del festival y por una nueva imagen gráfica. A estas novedades, también se añade la puesta en marcha de una residencia en la que anualmente se invitará a una persona "a recoger sonidos que se están perdiendo".

En este caso, la pieza resultante, en manos de la artista Acacia Ojeda y titulada Redeiras de A Guarda, será la que inaugure el ciclo el próximo martes 10 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Junto con el trabajo de Arancha Brandón en la parte visual, ofrece una mirada y una escucha contemporáneas al oficio de las redeiras de A Guarda (Pontevedra).

Esta es una de las novedades impulsadas por el equipo del colectivo Memoria e Cinema, que ha sucedido en la dirección a Ana Estévez con Coral Piñeiro y Fran Rodríguez como codirectores, quienes han agradecido a su antecesora el haberles dado la oportunidad de colaborar en la muestra cuando todavía era ella quien estaba a su cargo.

Piñeiro ha manifestado su voluntad de aportar una "nueva visión" con la que promuevan "el trabajo y el punto de encuentro", pero manteniendo "signos MICE", como lo es su enfoque feminista. Por su parte, Rodríguez ha situado la antropología como "elemento fundamental": "Hicimos una programación que tuviese que ver con la creación, con la experimentación y con lo colectivo".

En esta misma línea, han impulsado, en colaboración con la ECAM, un taller de creación en 16 milímetros, en el que, mientras las personas inscritas se forman en esta disciplina, elaborarán una pieza colectiva que se proyectará en el Teatro Principal el día de la inauguración.

Además, la muestra dedicará una retrospectiva integral a la cineasta navarra Maddi Barber, formada en Antropología Visual en Manchester y cuyas obras más recientes nacen de un vínculo con el territorio prepirenaico en el que creció. Las proyecciones se celebrarán en NUMAX durante los días 12, 13 y 14 de marzo.

Proyecciones