Ferrol avanza en la creación del museo de la ciudad en el Torrente Ballester

El Museo de Ferrol está más cerca de ser una realidad. El Concello ha aprobado este lunes en su Xunta de Goberno el inicio de los trámites con la consellería de Cultura de la Xunta para incluir al centro en el Sistema Galego de Centros Museísticos.

El convenio entre ambas administraciones se firmó el pasado mes de diciembre con el objetivo de sacar adelante un proyecto de renovación, restauración de patologías y modernización del Centro Cultural Torrente Ballester. Estas actuaciones permitirán adecuar el espacio como museo en el que poner en valor "o noso patrimonio histórico e etnográfico, preservando bens materiais e inmateriais de alto interese", en palabras del alcalde, José Manuel Rey Varela,

Además, respecto al propio museo, el regidor confirmó que el plan museológico está ya avanzado, un paso fundamental para hacer realidad este centro. Las obras de reforma, con un presupuesto de 500.000 euros, se adjudicarán próximamente.

Con este proyecto, Ferrol podrá contar con un equipamiento cultural "estable e de referencia inexistente ata o de agora" y que sirva para fomentar el turismo cultural y promover la investigación, conservación y divulgación del patrimonio local en colaboración con centros educativos y entidades culturales.

Rey Varela destacó que "será un atractivo turístico máis para a cidade, converténdose, tamén, nun centro de dinamización económica e social". El alcalde también quiso agradecer el apoyo de la Asociación Amigos do Museo de Ferrol.

Museo del modernismo

Paralelamente, Ferrol también trabaja en el Museo do Modernismo que se ubicará en el número 186 de la calle Magdalena, en un inmueble adquirido por el Concello el pasado mes de diciembre.

Este espacio se dedicará a preservar, divulgar y poner en valor el legado del arquitecto ferrolano Rodolfo Ucha Donate, máximo exponente del modernismo gallego y una figura clave en la historia de la ciudad. Así, el nuevo museo albergará la colección de su familia y servirá como lugar de referencia para la investigación, la divulgación y la puesta en valor del modernismo ferrolano.

La compra del inmueble, por 192.108,74 euros, se incluye dentro del convenio de colaboración firmado en abril con la consellería de Vivenda. El total del convenio asciende a 12 millones de euros.