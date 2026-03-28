Abre en Cantón Pequeño una exposición efímera impulsada por una marca cervecera de A Coruña

Dieron el salto con el licor café y de ahí pasaron a las cervezas. Pero ahora se lanzan en un nuevo proyecto cultural de lo más prometedor. La marca originaria de la Costa da Morte, Gures, anuncia una nueva entrega de ARTNARCHISTS, unas exposiciones efímeras que ponen el foco "en las miradas más libres del arte coruñés".

Con motivo del primer aniversario de su cerveza Anarchy Lager, un lanzamiento especial que sacaron por el 50 aniversario de los Sex Pistols, la firma promueve una exposición efímera en pleno Cantón Pequeño, en A Coruña.

La iniciativa, que se inaugura el próximo 10 de abril, forma parte de ARTNARCHISTS, un ciclo expositivo que apuesta por dar visibilidad a propuestas independientes y alejadas de los circuitos más convencionales.

El proyecto se desarrolla en el nuevo GURES Espacio de Arte Efímero, un espacio que nace con vocación de dinamizar la escena cultural local a través de muestras temporales.

En esta primera edición, la exposición pone en diálogo las trayectorias de Chelín (A Coruña, 1945-2016) y Diana Aitchison (Culross, Escocia, 1953).

Dos artistas con lenguajes y contextos distintos, pero unidos por una forma de entender la creación al margen de modas. Chelín, figura clave en la escena artística de la Transición y vinculado a colectivos como La Galga o A Carón, desarrolló una obra que hoy se reivindica dentro de la abstracción tardomoderna española. Por su parte, Aitchison, afincada en A Coruña desde finales de los años 80, ha construido un universo propio entre la figuración, el grabado y la litografía, con un fuerte peso de la línea y la materia.

Comisariada por David Ferreras Pernas y promovida por Más Galicia, la muestra cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y la Xunta de Galicia, y podrá visitarse hasta el 25 de abril.

Con este proyecto, Gures abre una nueva vía de conexión entre la cultura cervecera y el arte contemporáneo, apostando por generar espacios de encuentro en la ciudad y por acercar al público propuestas creativas con identidad propia.