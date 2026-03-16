Carlos García Touriñán protagoniza una nueva edición de “As charlas do Xerion” en A Coruña

El ciclo de entrevistas “As charlas do Xerion” celebrará una nueva sesión el próximo 18 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña. En esta ocasión, el invitado será Carlos García Touriñán, actual responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento coruñés. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y la entrevista estará conducida por Jesús Suárez, el comunicador que ha creado As charlas do Xerión.

Con más de cuatro décadas de servicio público, Touriñán ha sido una de las figuras clave —y al mismo tiempo discretas— en la gestión de emergencias y seguridad de la ciudad. Bombero desde 1982, desarrolló toda su carrera en el ámbito operativo hasta convertirse en jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, y posteriormente en director de Seguridad Ciudadana, cargo que ocupa desde 2013.

Durante su trayectoria profesional ha estado presente en algunos de los episodios más duros de la historia reciente de A Coruña. Entre ellos, las grandes catástrofes marítimas que marcaron a la ciudad, como los accidentes del Urquiola, el Mar Egeo o el Cason, así como emergencias urbanas de gran impacto social como el derrumbe del vertedero de Bens o la tragedia de la playa del Orzán.

Desde su puesto actual coordina los dispositivos de seguridad en grandes eventos, situaciones meteorológicas adversas o emergencias urbanas, trabajando de forma conjunta con bomberos, Policía Local, Protección Civil y otros servicios municipales. Dentro del Ayuntamiento es considerado una referencia técnica por su experiencia y conocimiento del funcionamiento de la ciudad en situaciones críticas.

Su trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito de la Protección Civil de Galicia, que reconoce una vida dedicada a la seguridad y a la protección de la ciudadanía.

La charla permitirá conocer desde dentro cómo se planifica la seguridad de una ciudad, qué ocurre cuando se produce una emergencia grave y cómo se toman decisiones en momentos de máxima presión. A través de su experiencia, el público podrá acercarse a la cara menos visible de A Coruña: la de quienes trabajan para que todo funcione incluso en situaciones límite.

“As charlas do Xerion” es un ciclo de conversaciones públicas que acerca al público a figuras relevantes de la sociedad mediante entrevistas abiertas centradas en la experiencia personal y profesional de sus protagonistas.