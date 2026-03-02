El ballet 'Giselle' llega a Galicia en directo desde Londres este martes

El ballet 'Giselle', una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico, se podrá disfrutar este martes 3 de marzo a las 20:15 horas en seis localidades gallegas, en directo vía satélite desde Londres.

La producción forma parte de la temporada del Royal Ballet & Opera y se exhibirá en más de 120 salas de más de 100 ciudades españolas.

En la provincia de A Coruña se proyectará en A Coruña (Cines Cantones), Santiago de Compostela (Cinesa As Cancelas y Cines Compostela) y Ferrol (Duplex Cinema).

También llegará a Vigo (Cines Tamberlick, Multicines Norte y Yelmo Cines Vigo), Lugo (Cines Cristal) y Leiro (Novocine Leiro).

La retransmisión permitirá al público gallego asistir a una de las grandes joyas del ballet universal sin salir de su ciudad.

La emblemática producción de Peter Wright combina una narrativa poderosa con una coreografía de enorme exigencia técnica.

Ambientada en una aldea del Rin en la Edad Media, narra la historia de una joven campesina traicionada por su amante, Albrecht, un noble que oculta su identidad.

El amor, la traición y la redención se entrelazan en un relato que culmina en uno de los segundos actos más icónicos de la historia de la danza clásica.

En esta retransmisión, la primera bailarina japonesa Akane Takada encabeza el reparto en el papel protagonista, uno de los más deseados y desafiantes del repertorio.

Le acompañan Matthew Ball como Albrecht y Annette Buvo como Myrtha. La interpretación musical estará a cargo de la orquesta de la Royal Opera House, con Sergey Levitin como concertino, aportando una profundidad sonora que refuerza la intensidad dramática de la obra.