Colas virtuales de miles de solicitantes y esperas de una hora para pedir el Bono Concilia de Galicia

Miles de personas han solicitado (o están intentando hacerlo) el Bono Concilia de la Xunta. El plazo para pedir estas ayudas de hasta 500 euros abrió a primera hora de este miércoles con una gran demanda, lo que ha ocasionado esperas de más de una hora y colas virtuales de miles de personas.

La web muestra a los usuarios un mensaje con su número en la fila y la cantidad de personas que tienen por delante, indicándoles además el tiempo aproximado de espera para poder acceder al trámite. La alta demanda de estas ayudas, sin embargo, ha provocado desde primera hora largas colas.

Poco después de las 9:00 horas, la espera era de una hora y a las 10:30 horas, el número otorgado era superior al 7.000, con más de 2.000 personas en la cola virtual y una espera de más de 30 minutos. Algunos usuarios que completaron el proceso, por otro lado, advirtieron de que no les ha llegado el mensaje o notificación que confirme que la petición está hecha, según recoge Europa Press.

¿Qué es el Bono Concilia?

El Bono Concilia va dirigido a familias con pequeños nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022 que residan en Galicia. El objetivo de estas subvenciones es ayudar a los progenitores o tutores legales a afrontar los gastos derivados de la conciliación de carácter puntual o durante las vacaciones escolares.

Las ayudas pueden destinarse tanto a la contratación de una persona cuidadora a domicilio como a los gastos de los campamentos (salvo los organizados por administraciones públicas, como los ayuntamientos), ludotecas u otros servicios autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.

El plazo para pedirlas comenzó hoy miércoles a las 9:00 horas y finaliza el próximo 9 de octubre a las 14:00 horas. La ayuda cubre hasta el 75% de los servicios (y hasta el 100% para las familias de especial consideración).

Las cuantías máximas son de 500 euros por unidad familiar para contratar cuidados a domicilio; y de 200 euros por cada hijo/a en caso de asistencia a campamentos o servicios de conciliación colectivos autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.

La convocatoria del Bono Concilia cuenta con un presupuesto de 2,66 millones de euros y las ayudas se otorgarán por orden de presentación, sin que haya una concurrencia competitiva en las solicitudes, hasta que se agote el crédito.