Una conductora que dio positivo al volante en A Coruña estrella su coche contra un semáforo en Orzán

Una joven de 20 años y su acompañante han sufrido un accidente en la mañana de este sábado en la avenida Pedro Barrié de la Maza, a la altura de la playa del Orzán. La conductora, que dio positivo al volante, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un semáforo.

El siniestro se produjo hacia las 07:45 horas, cuando la chica sufrió la salida de vía hacia la entrada del parking situado frente a la calle Sol.

En el momento, la joven se dio a la fuga, pero los agentes de la Policía lograron localizarla y llevar a cabo el test de alcoholemia, que tuvo resultado positivo. Debido al accidente presentaba una brecha en la cabeza por lo que fue trasladada a un hospital para tratar las heridas, de carácter leve.

Su acompañante también necesitó asistencia sanitaria, aunque en su caso no fue necesario el traslado a ningún centro hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, la Policía Local y los bomberos, que se encuentran limpiando los restos del accidente de la vía. Por el golpe, un semáforo resultó dañado y se está cambiando ya esta misma mañana.