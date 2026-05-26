Detenidos en A Coruña los autores de los robos en coches de Os Mallos y A Sardiñeira

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre y una mujer acusados de cometer varios robos con fuerza en vehículos y en el IES Sardiñeira durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Según informó la Policía, a los arrestados se les atribuyen un total de ocho robos cometidos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el entorno de Os Mallos, Vioño y A Sardiñeira, zonas donde en las últimas semanas se había incrementado la preocupación vecinal por este tipo de delitos.

Los robos en vehículos se produjeron en garajes y calles como Víctor López Seoane, San Vicente y la avenida de Arteixo-Vioño. En la mayoría de los casos, los autores fracturaban las ventanillas para acceder al interior de los coches y sustraer objetos personales y diferentes enseres.

La investigación policial también vincula a ambos detenidos con el robo registrado ese mismo fin de semana en el IES Sardiñeira. Los ladrones accedieron al recinto tras romper una ventana y posteriormente forzaron puertas y taquillas. Además, consiguieron entrar en la cafetería del centro y llevarse el cajetín de la caja registradora, con unos 200 euros en efectivo.

Los dos sospechosos fueron localizados y detenidos el pasado 21 de mayo en la zona de A Sardiñeira. Tras pasar a disposición judicial, uno de ellos ingresó en prisión el pasado viernes.

Robos que habían generado alarma en varios barrios

La sucesión de robos había generado inquietud entre vecinos y profesionales afectados en distintos puntos de A Coruña. Uno de los casos más recientes se produjo en A Sardiñeira, donde un coche apareció con una ventanilla destrozada tras un robo durante la noche.

También taxistas de la ciudad denunciaron un aumento de este tipo de delitos. Una conductora afectada explicó que sufrió el robo en su vehículo mientras estaba estacionado en un garaje de Vioño y aseguró que no era la primera vez que le ocurría. Según relató, los ladrones rompieron la ventanilla del taxi y sustrajeron distintos objetos y la recaudación semanal.

Desde el sector advertían además del impacto económico que suponen estos robos, tanto por los daños en los vehículos como por la imposibilidad de trabajar durante varios días mientras se realizan las reparaciones.