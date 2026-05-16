Atraca en A Coruña el crucero con un brote de gastroenteritis a bordo

El crucero Ambition este sábado a su llegada a A Coruña

El crucero Ambition, afectado por un brote de norovirus, ha atracado este sábado en A Coruña a las 09:30 horas.

Los servicios de Sanidad Exterior han accedido al buque sobre las 10:15 para su inspección rutinaria y análisis de la situación y posteriormente tomarán la decisión sobre si los pasajeros podrán o no desembarcar. El barco había sido confinado en la ciudad francesa de Burdeos, el puerto anterior, debido al brote de gastroenteritis.

En estos momentos, solo 30 personas de un total de 1.750 que viajan a bordo están contagiadas con esta gastroenteritis común.

Sobre las 10:30 de la mañana empezaban a llegar cinco autobuses de visitas turísticas y guías turísticos. Un escenario que confirmaba el posible desembarco de los pasajeros.

El buque zarpó ayer por la mañana, pasadas las 05:30 horas, del puerto de Burdeos con destino España. La escala inicial de este sábado estaba prevista para el puerto de Ferrol, pero el barco canceló su parada en el puerto ferrolano.