El aviso de la Policía Local en A Coruña a un vehículo abandonado: "O lo retira o podría ser destruido"

En las últimas horas, el Concello de A Coruña ha alertado al propietario de un coche aparcado en Novo Mesoiro. O lo retira o será considerado un residuo y, por tanto, se procederá a su destrucción. Dios sabe cuánto tiempo lleva este vehículo allí, ocupando una plaza de aparcamiento. Todo apunta a que está abandonado.

Pero no es el único. La Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro compartió en sus redes sociales la imagen del coche junto al cartel del Concello en el que se avisa al propietario de que debe retirarlo. No tardaron en surgir comentarios de otros vecinos manifestando su frustración por la presencia de más vehículos que llevan semanas o incluso meses ocupando plazas de aparcamiento en un barrio donde el estacionamiento es limitado.

El caso de este coche concreto no es aislado. Según fuentes municipales, es habitual que se realicen seguimientos de vehículos que permanecen mucho tiempo inmovilizados. Antes de llegar a este punto, se notifica al propietario a través de otros medios. Mediante la matrícula, el Concello dispone de vías para contactar con él. Como último recurso aparece este cartel amarillo que, en el barrio, no ha pasado desapercibido.

En el aviso se advierte al propietario de que, si no retira el vehículo en un plazo de siete días desde la colocación de la pegatina, este "será trasladado al depósito municipal, donde se continuará con la tramitación del expediente por abandono".

Esto podría suponer que el coche pase a considerarse un residuo, "dando lugar a su destrucción".

Aparcamiento limitado

El vehículo lleva meses aparcado en una explanada de tierra entre Ribeira Sacra y Fragas do Eume, en el límite de Novo Mesoiro, una zona de difícil aparcamiento según los propios vecinos. Su estado de abandono es evidente. El color gris de la carrocería ha acabado teñido de verde por el musgo acumulado con el paso del tiempo. Sin embargo, por el momento, el propietario no se ha manifestado.

Mantener el vehículo en ese estado podría suponerle un coste elevado si no lo retira a tiempo. Además del traslado al depósito municipal, tendría que hacer frente a la sanción derivada del expediente por abandono iniciado por el Concello.