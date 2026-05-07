Centenares de personas secundan una manifestación de escuelas infantiles en el Obelisco de A Coruña

Centenares de personas se concentraron este jueves en el Obelisco de A Coruña en apoyo a la huelga del sector de escuelas infantiles de 0 a 3 años, una movilización que reunió a trabajadoras de centros municipales del Ayuntamiento, de la Xunta y también de gestión privada.

La protesta visibilizó el malestar del colectivo ante su situación laboral y la incertidumbre sobre el futuro del servicio.

La concentración contó con presencia de representantes políticos del BNG, entre ellos el portavoz municipal en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, y el concejal David Soto, que quisieron mostrar su apoyo a las trabajadoras movilizadas.

Según trasladó el BNG, horas antes de la protesta, David Soto mantuvo una reunión en el Pazo de María Pita con una representación de las trabajadoras de la red municipal de escuelas infantiles. En ese encuentro, el colectivo expresó su preocupación por que los nuevos pliegos del servicio no recojan mejoras ya aprobadas en una moción del BNG en el pleno municipal, lo que consideran un retroceso en sus condiciones y en la calidad del servicio.