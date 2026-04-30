El dueño de un piso turístico de A Coruña vandalizado: "No somos culpables de que falte vivienda"

Telefonillo pintado con spray y dañado en un edificio con VUT de A Coruña, también objeto de una pintada. Quincemil

Luis, nombre ficticio que protege la identidad de un dueño de viviendas de uso turístico (VUT) en A Coruña, se despertó este martes con el aviso de que el telefonillo y la cerradura de un edificio en el que se ubican dos de esos alojamientos habían sido rociados con spray y bloqueados con silicona.

Por primera vez desde que tiene estos pisos ha sufrido un acto de vandalismo, que en los últimos días se han repetido en la ciudad en forma de acciones similares y de pintadas en las fachadas de estas viviendas o en elementos urbanos, denunciadas a la Policía Nacional.

La indignación de este hombre por la aparición de pintadas en su propiedad, con mensajes como "A vivenda é un dereito" o "Una Airbnb más, una familia menos", la manifiesta por el hecho de que "señalan a ciudadanos, no a empresas, que cumplen la ley" y tienen VUT que pueden operar porque sus condiciones se ajustan a los requisitos que establece la ordenanza municipal reguladora de estas viviendas.

"Este vandalismo supone un acoso inconcebible e injustificado", denuncia Luis, quien, con los accesos a las viviendas estropeados, señala que los daños causan un "trastorno" a su actividad y a los huéspedes de sus pisos turísticos. Matiza además que en el edificio vandalizado, ubicado en el centro de A Coruña, residen familias en sus propias viviendas que también son víctimas de los problemas sufridos en la cerradura y el telefonillo.

Este propietario teme que las pintadas y los daños puedan "acentuarse" y provoquen en los titulares de VUT la renuncia a seguir explotándolas incluso aunque cumplan con lo que les permite la ordenanza, como que se ubiquen en edificios específicos para estos pisos o en plantas bajas y primeras plantas. "Si esto pasa, es normal que te preguntes si compensa, si merece la pena".

El debate de la regularización

El dueño de estos pisos dañados expresa que su actividad "no es la culpable de que falte vivienda" en alquiler en la ciudad o del encarecimiento de los precios, por lo que censura que las administraciones hayan decidido vetarlas o restringirlas mediante regulación.

"Viajo por toda Galicia y conozco sus ciudades y sus pueblos. Y en A Coruña, que es una de las más atractivas para vivir y trabajar del norte de España, las VUT representan menos del 1% del parque total de viviendas. Se pueden alquilar por días y también para usar por motivos de trabajo", manifiesta.

Una pintada en la puerta de una vivienda de uso turístico del centro de A Coruña. Quincemil

Luis lamenta, por ello, que desde la administración se haya difundido "información que no es real" y que, como también señala la asociación de propietarios de VUT de Galicia, Aviturga, se haya hecho responsable a estos alojamientos de la falta de vivienda.

"No se puede gobernar señalando a colectivos para desviar la atención de la falta de políticas públicas de vivienda", ha señalado Aviturga en un comunicado que denuncia "la campaña de acoso" contra las VUT y la "impunidad del vandalismo urbano".

La alcaldesa, Inés Rey, condenó ayer miércoles la aparición de pintadas en fachadas de VUT al tiempo que calificó como "gravísimo" que Aviturga haya expresado que el Concello "impulsa" una "campaña de señalamiento" hacia su actividad.

La regidora defendió que la actuación municipal se ha limitado a regular una actividad "legítima", pero que debe desarrollarse de forma ordenada y conforme a la legalidad.