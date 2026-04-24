El acceso al parking subterráneo del Cantón Grande, en A Coruña, estará cerrado durante cuatro días

Desde el próximo lunes, 27 de abril, a las 10:00 horas, el acceso al aparcamiento subterráneo del Cantón Grande de A Coruña estará cortado. El cierre viene motivado por los trabajos de pavimentado que se llevarán a cabo en la zona la próxima semana, dentro de la reforma de los Cantones.

El Concello informa de que las personas que necesiten hacer uso de este parking podrán seguir utilizando el resto de entradas de vehículos. El cierre se extenderá hasta el jueves, cuando está previsto que terminen estas tareas.

La gran renovación de los Cantones continúa así su curso, con la fecha final prevista para los últimos meses de este mismo año. Pasado el ecuador de la reforma, los cambios más visibles están en la zona de la Marina, donde ya están colocadas las bases de los nuevos bancos, algunas decoraciones, el borde que marcará el nuevo carril bici o actuaciones en la red de saneamiento y alumbrado. Aquí está también ya en funcionamiento la nueva parada de autobuses interurbanos, en la calle Alcalde Manuel Casás, entre Correos y el Teatro Colón; una ubicación que ha levantado críticas en la oposición. Además, también han comenzado los trabajos para peatonalizar Entrejardines y unificar así las dos partes de los jardines de Méndez Núñez.

En el Obelisco están también colocadas ya algunos de los que serán los nuevos bancos, los habituales ya restaurados, la base del propio monumento renovada y, desde esta misma semana, cuatro hayas rojas plantadas cerca de la entrada de la calle Real que complementan la vegetación con el metrosidero.

Con un presupuesto de 7,4 millones de euros, la obra continúa hacia el Cantón Pequeño. Aquí se quitará el desnivel de la zona peatonalizada y se dejará un carril de circulación por sentido. El resultado de la obra también prescindirá de la salida de los coches desde el aparcamiento del Cantón Grande, donde habrá una grada y un ascensor para hacer más accesible la entrada al aparcamiento.