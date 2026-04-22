Nuevos cortes de tráfico en Alfonso Molina, en A Coruña, por la pasarela definitiva entre estaciones

Los trabajos de instalación de la reformada pasarela entre las estaciones de tren y de autobús de A Coruña, sobre la avenida de Alfonso Molina, viven este miércoles otro capítulo con nuevos cortes de tráfico por el avance de las obras.

Las intervenciones se llevarán a cabo en dos fases, una diurna y otra nocturna. La primera será desde las 09:00 de esta mañana hasta las 19:00 horas, en el carril derecho en sentido salida de la ciudad. Aunque, por el momento, según confirman desde la Policía Local, todavía no se ha procedido al corte, pero la previsión es que a lo largo del día se haga efectivo.

La segunda actuación tendrá un mayor alcance, entre las 22:00 a las 06:00 horas, con el objetivo de afectar lo menos posible al tráfico. En este caso, afectará a la totalidad de los carriles de entrada a la ciudad, mientras que quedará un carril operativo en sentido salida.

Los pasados días 8 y 9 de abril la vía fue cortada durante la madrugada para instalar el grueso de la estructura, que fue reparada en las últimas semanas, y desde entonces se encuentra colocada a la espera de concluir los trabajos.