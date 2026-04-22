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Nuevos cortes de tráfico en Alfonso Molina, en A Coruña, por la pasarela definitiva entre estaciones
Entre las 22:00 y las 06:00 horas no podrán circular vehículos por los carriles en sentido salida de la ciudad, además en el de entrada solo estará operativo uno de ellos
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Los trabajos de instalación de la reformada pasarela entre las estaciones de tren y de autobús de A Coruña, sobre la avenida de Alfonso Molina, viven este miércoles otro capítulo con nuevos cortes de tráfico por el avance de las obras.
Las intervenciones se llevarán a cabo en dos fases, una diurna y otra nocturna. La primera será desde las 09:00 de esta mañana hasta las 19:00 horas, en el carril derecho en sentido salida de la ciudad. Aunque, por el momento, según confirman desde la Policía Local, todavía no se ha procedido al corte, pero la previsión es que a lo largo del día se haga efectivo.
La segunda actuación tendrá un mayor alcance, entre las 22:00 a las 06:00 horas, con el objetivo de afectar lo menos posible al tráfico. En este caso, afectará a la totalidad de los carriles de entrada a la ciudad, mientras que quedará un carril operativo en sentido salida.
Los pasados días 8 y 9 de abril la vía fue cortada durante la madrugada para instalar el grueso de la estructura, que fue reparada en las últimas semanas, y desde entonces se encuentra colocada a la espera de concluir los trabajos.
La antigua pasarela entre estaciones fue desmontada para someterla a un proceso de renovación integral desde el mes de febrero y que culminará estos días. Los operarios terminarán de instalar la estructura restante para que, previsiblemente, pueda abrir cuanto antes al público. También retirarán el paso provisional situado en paralelo, que daba servicio durante el proceso de mejora del paso original.