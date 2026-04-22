El Concello de A Coruña actualiza la licitación del contrato de Nostián aumentando su precio

A Coruña ha actualizado el contrato previsto para la gestión de la planta de residuos de Nostián. Después de un primer documento anunciado el pasado mes de enero, que marcaba una concesión de 25 años, el nuevo contrato se licitará finalmente por un importe mayor. Tras haber estimado las alegaciones de Urbaser S.A., FCC Medio Ambiente S.A.U. y Valoriza Servizos Ambientais S.A., el Concello de A Coruña ha actualizado el texto, modificando así el canon a pagar por tonelada a partir del tercer año de contrato.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en María Pita, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, puso en valor que este es "un proceso importante. Nostián debe sufrir unha renovación e unha modernización para ter máis potencial do que ten hoxe e para resolver as carencias tras anos de funcionamento" con una planta que sea más limpia y más eficiente.

Por eso, el contrato, además de la gestión de la planta, contempla inversiones a lo largo de sus 25 años para modernizarla. Concretamente, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo actuaciones en el año 10 y en el año 19 de 2,5 y 5 millones de euros respectivamente para actualizar las instalaciones. El objetivo es que de manera progresiva "se realicen melloras no mantemento para que cando remate o contrato o equipamento non estea obsoleto".

La inversión prevista para renovar la planta asciende a 130 millones de euros en 25 años.

En cuanto a la gestión del tratamiento de las basuras, los dos primeros años de este contrato se entienden como un periodo de transición. En este caso, se mantiene un presupuesto anual de 9.498.628,11 euros. El cambio llega a partir del tercer año de contrato, para el que el nuevo documento contempla un precio de 123,86 euros por tonelada, al haber actualizado el coste de gestión del rechazo (basura que no se puede reciclar) pasando de 72 a 94 euros y actualizando también la tasa de descuento aplicable del 5,09% al 5,20%.

De esta forma, a partir del tercer año de contrato el presupuesto actualizado pasa de 11.039.145,94 a 13.892.912,08 euros, un incremento de más de 2,85 millones de euros para el que se toma como referencia el mayor precio que se podría tener que pagar en caso de que las toneladas anuales sean inferiores a 132.001.

Con estas modificaciones, el presupuesto de gasto para este año queda en 791.552,34 euros mientras que para el 2027 serán 9.498.628,11 euros, para 2028 de 9.864.818,44 euros y para el periodo comprendido entre 2029 y 2036 y hasta final de contrato de 13.892.912,08 euros anuales.

En este contexto, Lage recordó que con la nueva legislación ya se repercuten los costes de tratamiento y recogida en el usuario pero que "haberá que traballar na potenciación da bonificación e en respaldar que o cidadán faga un proceso contribuindo á redución dos residuos".

Tras aprobar este nuevo contrato en la Xunta de Goberno Local de este miércoles, el Concello de A Coruña lo sacará a licitación por un importe total cercano a 588 millones de euros.

Nostián contará así con una nueva concesión en vigor, cerca de seis años después de que caducase la anterior.

El PP critica el contrato

En un comunicado difundido esta misma mañana, el grupo municipal del PP ha criticado que el contrato no cumple con la normativa de reciclaje. Además, el partido de Miguel Lorenzo señala que el aumento en el nuevo contrato evidencia que el original no era viable.

Por otra parte, en lo relativo al rechazo, los populares denuncian el aumento del 31% en los costes de su gestión y añaden que "una planta que no cumplirá la normativa de reciclaje no es una planta viable para los coruñeses". A eso añaden que el gobierno municipal destinó 10 millones de euros de fondos europeos a otros asuntos medioambientales en lugar de a la modernización de la planta por sacar la licitación fuera del plazo y recuerdan la condonación de 7,3 millones de euros a la empresa concesionaria.