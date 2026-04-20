La playa del Matadero, en A Coruña, contará con un local de apoyo para los deportes acuáticos

El Concello de A Coruña comenzará esta semana las obras para acondicionar un local situado en el paseo marítimo del Matadero, con el objetivo de crear un espacio de apoyo para la práctica de deportes acuáticos, especialmente el surf.

La actuación permitirá recuperar un bajo actualmente en desuso, ubicado bajo el mirador del Matadero, y transformarlo en un equipamiento público destinado a dar servicio a las personas que practican deporte en esta zona del litoral.

Los trabajos comenzaron con la demolición interior del espacio y continuarán con la redistribución del local, la instalación de los sistemas necesarios y la colocación de carpinterías, acabados y mobiliario para su puesta en funcionamiento.

El proyecto contempla la creación de un espacio funcional de más de 55 metros cuadrados, pensado como punto de apoyo logístico para las actividades deportivas en el mar. Entre sus usos, permitirá guardar material como tablas de surf o trajes de neopreno, así como gestionar servicios vinculados a programas municipales relacionados con estas disciplinas.

Esta intervención responde a la creciente demanda en una zona que se ha consolidado como uno de los principales puntos para la práctica del surf en la ciudad, donde actualmente no existen infraestructuras adecuadas para dar soporte a los usuarios.

Además, la reforma contribuirá a mejorar la imagen y funcionalidad de un entorno muy frecuentado, reforzando su papel como espacio activo para el deporte y el uso ciudadano del litoral.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que "con esta actuación damos respuesta a una necesidad real en uno de los puntos con mayor actividad deportiva del litoral coruñés".

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de mejora de las instalaciones deportivas y de puesta en valor del litoral, con el objetivo de optimizar los espacios públicos y potenciar la costa como lugar de encuentro para la ciudadanía.