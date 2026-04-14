Monbus estudia enviar un vehículo de mayor capacidad para la línea A Coruña - Santiago de la mañana

La conexión en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela de la primera hora de la mañana, usada de forma habitual por trabajadores que residen en la ciudad herculina pero prestan servicio en la capital gallega, ha sido objeto de quejas por parte de los usuarios que reclaman un vehículo de mayor capacidad.

Fuentes de Monbus destacan a Quincemil que los refuerzos se están activando con rapidez y dentro de un sistema ya previsto.

En este sentido, destacan que el vehículo adicional enviado este lunes tardó únicamente cuatro minutos en llegar tras el aviso del conductor, reduciendo así los tiempos de espera que habían generado malestar entre los pasajeros en días anteriores.

La compañía explica que estos refuerzos forman parte del operativo habitual y se movilizan en cuanto se detecta saturación.

Ante esta situación, Monbus confirma que está estudiando incorporar vehículos de mayor capacidad para mejorar el servicio.

La empresa subraya que se trata de una ruta utilizada casi exclusivamente por trabajadores, muchos de ellos funcionarios, y que tiene en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar posibles ajustes.

La Xunta, al tanto

Por su parte, la Xunta de Galicia admite que tiene constancia del problema. El Ejecutivo autonómico señala que existe una alta ocupación en los servicios que conectan A Coruña con áreas administrativas de Santiago como San Lázaro y San Caetano, especialmente en la franja inicial de la mañana.

Desde la Xunta indican que ya han trasladado esta situación a la empresa operadora para que adopte medidas. Además, apuntan que los servicios se prestan, con carácter general, con vehículos de máxima capacidad y que se activan refuerzos de forma habitual para dar respuesta a la demanda existente.

Asimismo, recuerdan que de lunes a viernes se ofertan cuatro servicios en las primeras horas del día para cubrir los desplazamientos hacia la capital gallega, dentro de un sistema que consideran dimensionado, aunque sometido a picos de alta ocupación.

Una línea de alta demanda

El origen de esta situación se encuentra en una línea muy utilizada por trabajadores que residen en A Coruña y se desplazan diariamente a Santiago, especialmente a dependencias autonómicas, lo que concentra la demanda en horarios muy concretos y provoca saturaciones recurrentes.

En las últimas semanas, los usuarios han denunciado autobuses completos, esperas en paradas como Carrefour y la imposibilidad de garantizar plaza, reclamando soluciones como sistemas de reserva o el uso de vehículos de mayor tamaño para evitar quedarse en tierra en un servicio clave para su jornada laboral.