Denunciado un vecino de Culleredo (A Coruña) por tirar residuos domésticos en A Zapateira

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de A Coruña ha denunciado a un hombre como presunto responsable del abandono de residuos domésticos y procedentes de obra en varios puntos de los montes de A Zapateira, en Culleredo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los componentes de la unidad comenzaron una investigación tras tener conocimiento de la existencia de varios vertederos incontrolados en la zona.

Así, los guardias civiles actuantes constataron que los residuos procedían supuestamente de una vivienda ubicada en una zona relativamente próxima, que estaba en obras.

Los agentes solicitaron la documentación que amparara las obras y la gestión de residuos, ante lo cual el responsable no presentó ningún tipo de documento al respecto.

Por todo ello, la Guardia Civil realizó la denuncia correspondiente al carecer de autorización municipal para la realización y por supuestas irregularidades en materia de gestión de residuos.

Asimismo, durante otros servicios, los componentes del Seprona constataron que los residuos que formaban estos vertederos han sido retirados, quedando la zona restaurada a su estado anterior