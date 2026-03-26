Una acción feminista internacional cubre estatuas con una tela morada en A Coruña

A Coruña ha amanecido este jueves con varias de sus esculturas cubiertas por una tela morada y con un mensaje de apoyo a las mujeres afganas. No ha sido la única ciudad. Esta acción, que se enmarca dentro de un movimiento feminista internacional, se ha visto también en otros puntos como Vigo, Cangas, Pontevedra, Sevilla, Bilbao, Granada o Castellón.

En la ciudad herculina algunas de las estatuas que aparecieron cubiertas se sitúan en la plaza del Humor. Aquí, esta mañana las estatuas de Álvaro Cunqueiro, Julio Camba o la de Vicente Risco estaban ocultas bajo un manto morado y carteles en los que se lee "mulleres de Afganistán aquí están as túas irmás".

La acción forma parte de la iniciativa Todas a Bruselas, una unión de mujeres feministas muchas de las cuales se desplazan hoy a la capital de Bruselas para pedir ante el Parlamento que los gobiernos europeos no "abandonen" a las afganas.

En muestra de apoyo, en varias ciudades se ha llevado a cabo este movimiento que busca simbolizar el velo que se impone a las mujeres musulmanas.

En declaraciones a Treintayseis, una de las activistas resaltaba que el régimen talibán trata a las mujeres "casi peor que a los camellos". El origen de esta acción se sitúa en el pasado 5 de octubre para "actuar contra la inacción y la hipocresía de nuestros gobiernos".