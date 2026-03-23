Escolares del colegio Sal Lence plantando nuevos árboles en San Diego por el Día del Árbol.

Escolares del colegio Sal Lence plantando nuevos árboles en San Diego por el Día del Árbol. CGM

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A Coruña celebra el Día del Árbol con nuevos ejemplares en San Diego: "Plantar es divertido y tranquiliza"

Escolares de 1º y 2º de Primaria del colegio Sal Lence fueron los encargados de plantar decenas de árboles en el parque

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A Coruña celebra este lunes el Día del Árbol y lo hace sumando nuevos ejemplares en el parque de San Diego, situado en el barrio de Os Castros. Aquí, niñas y niños de 1º y 2º de primaria del colegio Sal Lence fueron los encargados de dotar al parque de nuevos ejemplares de distintos tipos de árboles en una iniciativa promovida por el Concello.

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Tiago, Lara, Bran y Lisandro se ocuparon de un pequeño árbol frutal que cuando crezca dará caquis.

"Ya plantamos lentejas", contaban con las manos llenas de tierra y sin perder la vista de posibles lombrices que iban apareciendo al cavar. "Yo también planté ya menta, jacintos y ahora este", comentaba uno de ellos, que reconoce también que "plantar es divertido y tranquiliza".

El tiempo primaveral y el sol acompañó a los pequeños, que ponen en valor "hacerlo todos y trabajar en equipo".

Esta actividad se pensó, además, para que las niñas y niños valoren el medio ambiente. Así lo explicaba la alcaldesa, Inés Rey, que les echó una mano plantando alguno de estos árboles: "O máis importante non é únicamente a plantación, senón o valor como ferramenta de educación e sensibilización dos máis pequenos co coidado do medio ambiente e para entender tamén a importancia que teñen as árbores como garantes da biodiversidade e da calidade da vida urbana".

Unos 2.000 árboles nuevos para toda la ciudad

En total se plantaron unos 40 árboles, contando dos granados, cinco rododendros o azaleas, cuatro cerezos, tres nogales, dos melocotoneros, un ciruelo, cinco caquis, siete araucarias, una vid, seis camelias y tres cipreses de pantano. La intervención busca complementar las zonas de sol y sombra en el parque, a la vez que favorecer su biodiversidad.

En este sentido, Rey destacó que desde el 2020 se plantaron cerca de 4.600 ejemplares en toda la ciudad y que la previsión para este 2026 es llegar a cerca de 2.000 árboles plantados, gran parte de ellos en la zona nueva de Visma. Además, "nas próximas semanas iremos plantando ao redor de 90 árbores e 750 arbustos en zonas como Santa Lucía, Agra do Orzán, Os Mallos, Pintor Laxeiro, plaza de Pontevedra, Paseo Marítimo, avenida de Arteixo, avenida de Finisterre e Salesianos".

Sobre la retirada de algunos ejemplares, la alcaldesa recordó que "son seres vivos e teñen unha data de fin" pero que por cada árbol retirado en A Coruña se plantan tres nuevos.

Mientras, en San Diego, estos escolares y los vecinos y vecinas de A Coruña podrán ver crecer estos nuevos árboles cada vez que visiten el parque junto al puerto.