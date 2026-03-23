A Coruña celebra el Día del Árbol con nuevos ejemplares en San Diego: "Plantar es divertido y tranquiliza"

A Coruña celebra este lunes el Día del Árbol y lo hace sumando nuevos ejemplares en el parque de San Diego, situado en el barrio de Os Castros. Aquí, niñas y niños de 1º y 2º de primaria del colegio Sal Lence fueron los encargados de dotar al parque de nuevos ejemplares de distintos tipos de árboles en una iniciativa promovida por el Concello.

Tiago, Lara, Bran y Lisandro se ocuparon de un pequeño árbol frutal que cuando crezca dará caquis.

"Ya plantamos lentejas", contaban con las manos llenas de tierra y sin perder la vista de posibles lombrices que iban apareciendo al cavar. "Yo también planté ya menta, jacintos y ahora este", comentaba uno de ellos, que reconoce también que "plantar es divertido y tranquiliza".

El tiempo primaveral y el sol acompañó a los pequeños, que ponen en valor "hacerlo todos y trabajar en equipo".

Esta actividad se pensó, además, para que las niñas y niños valoren el medio ambiente. Así lo explicaba la alcaldesa, Inés Rey, que les echó una mano plantando alguno de estos árboles: "O máis importante non é únicamente a plantación, senón o valor como ferramenta de educación e sensibilización dos máis pequenos co coidado do medio ambiente e para entender tamén a importancia que teñen as árbores como garantes da biodiversidade e da calidade da vida urbana".

Unos 2.000 árboles nuevos para toda la ciudad

En total se plantaron unos 40 árboles, contando dos granados, cinco rododendros o azaleas, cuatro cerezos, tres nogales, dos melocotoneros, un ciruelo, cinco caquis, siete araucarias, una vid, seis camelias y tres cipreses de pantano. La intervención busca complementar las zonas de sol y sombra en el parque, a la vez que favorecer su biodiversidad.

En este sentido, Rey destacó que desde el 2020 se plantaron cerca de 4.600 ejemplares en toda la ciudad y que la previsión para este 2026 es llegar a cerca de 2.000 árboles plantados, gran parte de ellos en la zona nueva de Visma. Además, "nas próximas semanas iremos plantando ao redor de 90 árbores e 750 arbustos en zonas como Santa Lucía, Agra do Orzán, Os Mallos, Pintor Laxeiro, plaza de Pontevedra, Paseo Marítimo, avenida de Arteixo, avenida de Finisterre e Salesianos".

Sobre la retirada de algunos ejemplares, la alcaldesa recordó que "son seres vivos e teñen unha data de fin" pero que por cada árbol retirado en A Coruña se plantan tres nuevos.

Mientras, en San Diego, estos escolares y los vecinos y vecinas de A Coruña podrán ver crecer estos nuevos árboles cada vez que visiten el parque junto al puerto.