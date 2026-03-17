Acusada una pareja de agredir sexualmente a una mujer discapacitada en Betanzos (A Coruña): "No sucedió"

Una mujer discapacitada de 39 años y su pareja, de 73, acusados de agredir sexualmente en Betanzos (A Coruña) a una compañera de ella en un piso tutelado, también con discapacidad psíquica, han negado los hechos en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según informa Europa Press, el acusado aseguró que nunca mantuvo contacto físico con la denunciante. "Yo no le toqué ni un pelo a esa chica", afirmó, para insistir en que "nunca, ni hablamos de eso" y que la acusación "no tiene fundamento ninguno".

El hombre explicó que mantenía una relación con la otra procesada desde 2018 y que ella acudía a su domicilio los fines de semana. Durante la pandemia, añadió, la presunta víctima las acompañó en varias ocasiones debido a las restricciones del piso tutelado en el que convivían.

Según su versión, permanecían los tres en el salón y, posteriormente, él y su pareja se retiraban a una habitación, mientras la denunciante se quedaba viendo la televisión. También negó haber entregado dinero a su novia tras esos encuentros, salvo "algún día para comprar tabaco".

Por su parte, la acusada, que solo respondió a su abogado, reconoció haber mantenido relaciones sexuales "consentidas" con el hombre, pero negó cualquier relación con la presunta víctima.

Versión de la víctima

En la vista se reprodujo la declaración previa de la denunciante, que no compareció en sala. En ella, aseguró que la acusada acudía a su habitación por las noches durante años, la besaba y la tocaba pese a que ella le decía "para, para". También relató episodios en casa del acusado en los que, según su versión, mantenía relaciones sexuales con él mientras la mujer "vigilaba". "Yo no quería hacerlo", afirmó.

Durante la jornada, las psicólogas que analizaron la credibilidad del testimonio indicaron que no han podido "llegar a una conclusión", al considerar que el relato no es "suficientemente espontáneo" y debido, entre otros factores, al tiempo transcurrido y a la discapacidad intelectual leve de la denunciante.

El Ministerio Fiscal solicita para la mujer 13 años y nueve meses de prisión y 13 años y tres meses para el hombre por delitos continuados contra la libertad sexual.

Frente a ello, las defensas piden la absolución de ambos. "No sucedió", sostuvo el letrado de la acusada en declaraciones a Europa Press, al considerar que la acusación se basa en un testimonio “poco sólido”.