Así ha cambiado el taxi en A Coruña: más demanda y viajes que llevan más tiempo

"Es mejor coger un taxi que mover el coche y pagar el parking si encuentras sitio. En España en general está cambiando la movilidad con ciudades con zonas de paseo y aceras más amplias", comienza explicando Antonio Vázquez, presidente de RadioTaxi, los cambios que afectan a su sector desde los últimos años.

Junto con TeleTaxi, la otra asociación de taxistas de A Coruña, ambas agrupaciones suman unas 522 licencias en la ciudad.

La cifra —que se ha mantenido prácticamente inamovible en los últimos tiempos— comienza a ser insuficiente en una localidad donde la demanda del taxi ha crecido en los últimos cinco años. Ricardo Villamisar, presidente de TeleTaxi, coincide en señalar que "la gente cambió sus hábitos de movilidad porque también cambió la ciudad con peatonalizaciones, cambios de direcciones, etc. Ahora se utiliza más el transporte público".

Estos cambios tanto en la configuración de la ciudad como en el comportamiento de los viajeros, que varios taxistas han notado desde la pandemia, han hecho que la gente haya dejado de "coger el coche para todo", según indica Vázquez.

La excepción son las personas que llegan a A Coruña procedentes del área metropolitana o de otros concellos como Laracha. El presidente de RadioTaxi explica que "llegan en sus coches hasta aparcamientos disuasorios, los aparcan ahí y piden un taxi para ir, por ejemplo, al CHUAC o al Abente y Lago. Así se aseguran de poder aparcar y llegar a sus citas a la hora".

Juan Manuel, otro taxista de la ciudad, añade que "ahora se usa mucho más el transporte público. Lo noto desde la pandemia. Hubo un cambio de mentalidad en general. Mucha gente ya no trae el coche y viene en bus o en tren y en la ciudad los autobuses también van a reventar", todo ello cambios que atribuye al "caos circulatorio" de la ciudad y a las bonificaciones del transporte público. "No vale la pena usar el coche particular si luego no encuentras dónde aparcar", añade.

Servicios más largos y caos circulatorio

¿Faltan taxis en la ciudad? Antonio Vázquez considera que hay múltiples factores que explican por qué hoy en día es más difícil conseguir un taxi en A Coruña.

"Hay tramos de circulación a 30km/h, calles de una única vía y una única dirección... Las ciudades tienden a evitar el coche, pero no tenemos un carril de bus y taxi", explica. Así, servicios que hace años llevaban menos de 10 minutos pueden llevar ahora casi el doble, como indica Juan Manuel: "De los Rosales a Obelisco antes tardaba 9 minutos y ahora por los cambios en la circulación tardo entre 18 y 20 minutos", lo que también se se traduce en un menor número de servicios.

En los turnos de noche, los taxistas también ven un incremento en el uso del taxi. Diego, otro taxista de A Coruña, cuenta que "la gente joven es muy consciente del tema de las alcoholemias. Tienen más cabeza y son más inteligentes", destaca, señalando como cada vez más gente opta por no coger el coche si ha bebido. "La gente es más responsable. El gasto del taxi compensa", comenta en este sentido Antonio Vázquez.

Por otra parte, Vázquez también recuerda que "vivimos en el mundo de lo inmediato, en el que todo llega al momento. A veces que el taxi tarde 5 minutos en llegar es lo más lógico". En este mismo sentido se expresa Juan Manuel: "La gente estaba muy habituada a llamar un taxi y tenerlo al momento. Ahora cuesta más llegar a los sitios y hay que esperar más".

Además, desde RadioTaxi —que cuenta con unas 120 licencias en la ciudad— su presidente también señala que "hay problemas para doblar los coches por el tema de los seguros o por el examen de carnet municipal".

"Pagamos muy caras las licencias" lamenta Diego. En el sector desde hace unos 20 años, el conductor explica que le gustaría que desde el Concello la alcaldesa Inés Rey se moviese más para proteger al taxi.

VTC

La llegada de empresas de VTC a la ciudad como Uber, Cabify o Bolt mantiene a los taxistas pendientes de una regulación que limite sus licencias, equipare requisitos y determine qué viajes pueden hacer. Por el momento, solo tienen permitidos los viajes interurbanos.

"El taxi todavía se usa a pesar de las VTC. Cuando hay un apuro y no estamos, igual recurren a ello", valora Diego, que agradece que en A Coruña "todavía confían bastante en nosotros".

Sobre esta alternativa de transporte, el taxista reconoce que "no tengo nada en contra, cada uno hace su trabajo y no me importaría que trabaje cierto número de ellas dentro de la ciudad, pero con regulación". La ordenanza municipal, todavía en fase de redacción, ya pasó por su periodo de exposición pública.

Antonio Vázquez, que lleva trabajando unos 30 años como taxista, remarca que "somos un sector fundamental. Independientemente de lo mal que podamos hacerlo, porque hay de todo, nos preocupamos por el usuario y por detalles para hacer la vida más fácil en la ciudad".



