El barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, se queda sin luz debido a una avería

El barrio de la Sagrada Familia de A Coruña ha comenzado el lunes sin suministro eléctrico debido a una avería localizada en la calle Cardenal Cisneros. En estos momentos, personal de Naturgy se encuentra en la zona para solucionar la incidencia.

Fuentes de la compañía explican que el origen estuvo en un daño en la línea eléctrica por parte de un tercero que realizaba trabajos en la zona, afectando a unas 170 personas. También se habría visto afectada una tubería de agua de la zona.

Aunque algunos comercios de la zona afirmaban haber recuperado el suministro hacia las 12:00 horas, desde Naturgy informan de que la incidencia continúa abierta. Previsiblemente, en las próximas horas todos los clientes de la compañía recuperarán el suministro eléctrico.

Desde la asociación vecinal, Juan Rodríguez explica que aunque el corte se produjo en la calle Cardenal Cisneros, las consecuencias afectaron también a la Travesía de Nuestra Señora de Fátima o a la calle Alberto Datas Panero.

"Coge un radio bastante amplio", cuenta al teléfono. Como propietario de las cafeterías del Centro Social y Café Rodríguez, se vio obligado a cerrarlas. "Si se echa producto a perder lo repondremos. No queda otra", comenta.

Rodríguez apunta a que en el barrio ya sufrieron averías similares, la última de ellas en noviembre del año pasado, debido a un cable provisional que necesitó varios arreglos.

"Todo funciona electrónicamente. Todo está cada vez más informatizado y si no tenemos luz estamos fastidiados", añade.

Hoy, la farmacia Pedro Patiño fue una de las afectadas. Desde las 09:30 horas estuvieron sin luz, por lo que no pudieron trabajar hasta cerca del mediodía, cuando se empezó a restablecer la conexión. Algo similar ocurrió en el Gadis de la calle Nuestra Señora de la Luz que, debido a la incidencia, mantuvo sus puertas cerradas. Al haber cerrado solamente durante una hora y media, desde el supermercado confirman que su mercancía no llegó a verse afectada.