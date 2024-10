IVA del pescado al 10% en Galicia: "Las ventas han disminuido, pero hay que aguantar"

A partir de enero de 2025, desde el Gobierno de España se ha decretado aplicar un IVA reducido del 4% a productos básicos de la dieta mediterránea, pero los productos pesqueros son una excepción y se les aplicará un IVA superior, del 10%. Debido a esta gran diferencia, a nivel Galicia, concretamente en Vigo, gente afectada del sector saldrá a la calle a protestar.

Así lo han anunciado desde Anfaco-Cecopesca, la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR).

Estas organizaciones se han sumado a la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), a la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), a la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), a la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM) y a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) para exigir al Gobierno la supresión o rebaja del IVA de los productos pesqueros.

En A Coruña aún no se han convocado movilizaciones pero este movimiento del Ejecutivo de Sánchez ha generado malestar y preocupación a partes iguales en numerosos puestos del Mercado Municipal de la Plaza de Lugo. "Claro que nos afecta, porque los precios suben y los sueldos no se aumentan. No lo comentamos todos los días pero es la realidad cuando vienen a comprar los clientes, las ventas han disminuido pero hay que aguantar", asegura Julia, que lleva 16 años con su puesto.

Por su parte, Yara, de pescadería Chelito y con siete años en la plaza de Lugo a sus espaldas, opina que "el pescado va caro siempre y hay que entender que las cosas no están fáciles para ninguno. Todos tenemos derecho a comer pescado, gente que venía tres veces a la semana ahora solo viene una, ha subido todo mucho, la fruta y otros alimentos también", lamenta, a la vez que hace un llamamiento a ser más consecuentes "y salir a la calle como en Vigo".

Chus Canicoba es una de las veteranas del mercado, donde trabaja desde hace tres décadas, y asegura que a día de hoy por el pescado están pagando un 14% de IVA. "Compras una mercancía y te sube el precio. No es lo mismo el 14% que el 4%, IVA tiene que haber pero no tanto, porque el pescado es un producto básico igual que la fruta o la carne", comenta.

"La gente opta por productos muy básicos, no te viene a comprar grandes cosas"

A su lado, Ana del puesto 52 se muestra muy implicada con esta decisión que entrará en vigor en enero del año que viene y detalla que pagan 10% de IVA del producto y el 4% restante de lo correspondiente a puertos. "Que nos bajaran el IVA nos ayudaría mucho, lo ideal sería al 4% o incluso al 2%. Ha bajado bastante la venta de pescado y la gente opta por productos muy básicos, no te viene a comprar grandes cosas", aclara.

En esta línea, apunta que lo que más salida tienen son la meiga o merluza y que una pieza de este último pescado ronda actualmente entre los 13 y 15 euros el kilo y la meiga sobre los 12 o 13. Esto se traduce en que ambos productos han experimentado una subida de un par de euros en pocos meses: "habría que frenar esto de alguna manera y el sector pesquero necesita ayudas y rápido porque la gente del mar y los que trabajamos con ellos necesitamos ayudas para vivir, esto va a ser insostenible", sentencia.

Otros responsables de puestos del mercado municipal de A Coruña se muestran más optimistas y concluyen que "a cada uno le va distinto, pero nosotros si hay pescado vamos tirando", dice un pescadero, mientras la compañera de un puesto cercano, Fina Pérez, que está recién jubilada, argumenta que "vamos vendiendo igual, pero hay menos pescado y las capturas están limitadas en cantidad para la venta libre".

"Hay muchas cosas que escasean y ahora la merluza la estamos pagando más que nunca, a 16 euros el kilo en el muelle. El consumidor es quien paga al final todo el petate y lo peor se lo lleva el cliente que viene a comprar día a día", subraya, sobre lo que matiza que en esta situación también influye la competencia con los supermercados por las ofertas especiales que lanzan periódicamente. "No es la misma calidad de pescado, pero influye", explica.

Asimismo, al margen de estas posturas con una opinión común en general, el sector pesquero a nivel nacional ha reclamado recientemente una nueva reunión con Pedro Sánchez y los ministros vinculados a esta decisión sobre el IVA del 10%. En este ámbito, consideran que no se está facilitando a los ciudadanos el acceso directo a una proteína de alta calidad nutricional.