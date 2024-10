Organizaciones pesqueras de Vigo se suman a la petición nacional para reducir el IVA de sus productos

Anfaco-Cecopesca, la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) se han sumado a la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), a la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), a la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), a la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM) y a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) para exigir al Gobierno la supresión o rebaja del IVA de los productos pesqueros.

Por otro lado, y tal y como adelantaron estas entidades, la cadena pesquera llevará estas reivindicaciones a la calle tras la decisión del Ejecutivo Central de aplicar un IVA reducido a productos básicos de la dieta mediterránea -a partir de enero tributarán al 4%-, dejando de lado a los productos pesqueros, a los que se le aplicará un IVA del 10%.

Antes de ésto, el próximo 22 de octubre, se iniciará en Madrid una campaña en el Mercado de Guzmán el Bueno y que, posteriormente, se extenderá a todas las pescaderías del país en aras de lograr el apoyo de los consumidores en estas reivindicaciones.

El sector reclama una nueva reunión con Pedro Sánchez y los ministros vinculados a esta decisión, y es que consideran desde el ámbito pesquero que no se está facilitando a los ciudadanos el acceso directo a una proteína de alta calidad nutricional.

Por último, recuerda la cadena pesquera que la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha puntualizado que, de no prevenirse, el 25% de los ciudadanos de nuestro país sufrirá un ictus no solo en la vejez, sino a edades más tempranas y como consecuencia de hábitos no saludables.

Con respecto a lo anterior, la organización alerta de que los casos de ictus en nuestro país entre personas de 24 y 60 años han aumentado un 25% en las últimas dos décadas, siendo una de las causas la mala alimentación. Curiosamente, añade el sector, esta franja de edad coincide con los grupos que realizan un menor consumo de productos pesqueros.