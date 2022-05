Buenos días, estimado señor ministro del reino de España.

Mi nombre es Mustafa Ramid Boutayed, director del hotel Le Tour Rabat Hassan Etoiles de Rabat, capital del ahora hermanado reino alauita, donde tuvimos el honor de alojarle junto a su séquito el pasado mes de abril.

El asunto que me lleva a escribirle es delicado, por lo que trataré de ser concreto. Tengo la obligación de informarle que cuando las camareras de piso pasaron a limpiar la habitación tras su marcha, encontraron varios objetos que son de su propiedad. En el cajón de la mesilla de noche encontraron cuatro gigas de información. Sin haber podido recomponerse de su sorpresa, volvieron a hallar otros seis gigas en el armario. Pero lo más turbador fue que hallaron ocho más en el bolsillo del albornoz y otros diez en cada una de las zapatillas de baño.

Como son personas jóvenes han tardado en informarme de lo acontecido porque no sabían cómo actuar. Tras ser informada he decidido ponerme en contacto con usted para hacerle llegar sus pertenencias. Para que todo sea discreto y rápido, he encargado la entrega a mi primo Nezha, el cual se iba a desplazar a España en camión. Además, le hará entrega de un moderno terminal telefónico con mucha más capacidad de información y varios objetivos de alta resolución, como obsequio por las molestias ocasionadas.

Esperando con ilusión su próxima visita, reciba un cordial saludo.

Mustafá Ramid.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

