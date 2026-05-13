Abandonemos toda esperanza de un alto el fuego en Ucrania

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, estalló un acalorado debate sobre los objetivos de la guerra o los objetivos de la coalición occidental que apoya a Ucrania. ¿Cómo debería ser el resultado final de la guerra y qué era posible lograr?

Olaf Scholz se mostró públicamente reacio a aspirar a una victoria ucraniana: "Ucrania no debe perder".

Pero ¿cómo sería un resultado final en el que Kiev no pierda, pero tampoco gane?

Friedrich Merz ha sugerido que Ucrania debería ceder territorios en un posible acuerdo de paz. Estos fragmentos del debate alemán son sintomáticos de la creencia en Occidente de que un alto el fuego es lo único que Ucrania podría lograr o debería buscar en esta guerra. Recuperar los territorios conquistados por Rusia parece poco realista porque la guerra se encuentra en un punto muerto.

El temor a una escalada nuclear también ha frenado el afán de victoria, especialmente en Washington. Por eso asistimos a un discurso confuso a partir de 2022 en el que las llamadas armas defensivas, como los sistemas de defensa aérea, se entregaron a Ucrania sin vacilar, mientras que el suministro de las denominadas "armas ofensivas" desencadenó una cascada de debates completamente alejados de la realidad.

Por ejemplo, el posible envío de misiles de crucero Taurus se presentó como una "nueva" o "peligrosa" "escalada", incluso mientras la Fuerza Aérea rusa seguía bombardeando ciudades ucranianas con misiles de crucero las veinticuatro horas del día.

Zelenski en el Palacio de la Moncloa. Efe EFE

La suposición implícita de que Rusia se quedaría sin fuerzas y aceptaría un alto el fuego no se ha materializado. Ucrania lleva más de cuatro años resistiendo las ofensivas rusas. El agotamiento de los recursos o el rendimiento decreciente de las operaciones ofensivas no han obligado a Moscú a replantearse su objetivo bélico original de someter a Ucrania.

En el punto álgido de las operaciones de asalto mecanizadas de Rusia en 2024, este país destinó a la guerra alrededor de 1.500 carros de combate y 2.500 vehículos de combate de infantería o vehículos blindados de transporte de tropas. La mayoría de estos vehículos procedían de las reservas de la era soviética. Incluso en las mejores condiciones en 2023, Ucrania recibió menos de un tercio de esta cifra de Occidente.

Aun así, Rusia no pudo convertir su superioridad en material en resultados operativos, y mucho menos estratégicos.

Rusia tuvo que cambiar de táctica en 2025, pasando a tácticas de asalto de infantería e infiltración, porque las pérdidas de vehículos de combate blindados eran insosteniblemente altas y no podían reponerse.

En lugar de un alto el fuego, sin embargo, Rusia optó por la adaptación táctica. Las Fuerzas Armadas rusas pasaron a la infiltración de infantería combinada con la interdicción, mediante drones, de las reservas y rotaciones. En esencia, estas tácticas se basan en el desgaste de las personas como último recurso. El Kremlin sigue considerando a su personal como prescindible.

Moscú necesita movilizar aproximadamente 30.000 hombres al mes para mantener su fuerza de combate.

Moscú sigue a la ofensiva, pero la utilidad marginal de la acción ofensiva está disminuyendo. La ganancia neta de territorio ha bajado de forma constante desde el verano de 2025, mientras que los costos de lograr dichas ganancias han aumentado. Las fuerzas ucranianas se han adaptado a las tácticas rusas, tanto técnica como tácticamente. Los drones interceptores merman el reconocimiento ruso y las líneas defensivas, ya de por sí mermadas, reforzadas con UGV.

Tácticamente, una mejor sincronización de la guerra electrónica, los drones y las capacidades de maniobra convencionales permite a las fuerzas ucranianas neutralizar a los infiltrados.

La fuerza de combate global de Rusia está disminuyendo y su potencia ofensiva se está estancando. Además del desgaste humano, los ataques ucranianos de medio alcance añaden a la lista de bajas costosos sistemas de defensa aérea, sistemas de guerra electrónica y sensores de largo alcance. La campaña ucraniana de ataques profundos contra la industria petrolera y de defensa de Rusia ha incrementado el coste económico de una guerra prolongada.

Sin embargo, Rusia sigue sin estar interesada en un alto el fuego, aunque este fuera sólo una pausa en los combates. Por el contrario, la distracción de Estados Unidos con Irán se considera una pausa bienvenida en las "negociaciones de paz".

La Administración Trump quiere implementar un alto el fuego a casi cualquier precio, y esto proporciona a Moscú muchas cartas que jugar. Washington no está dispuesto a ofrecer ninguna garantía de seguridad significativa a Ucrania. La incertidumbre política resultante en una Ucrania de posguerra asustaría a los inversores, la atención de Occidente se desvanecería, mientras que los soldados movilizados se desmovilizarían y se reunirían con sus familias en el extranjero.

Un alto el fuego tal y como lo concibe la Administración Trump proporcionaría condiciones favorables para que Moscú continuara la guerra en una fecha posterior y en circunstancias más favorables. No obstante, el Kremlin insiste en condiciones que sabe que Ucrania nunca podría aceptar para seguir luchando. Exigir la retirada de la región de Donetsk es la principal de ellas.

Es sorprendente el escaso esfuerzo que el Kremlin dedica a lograr dicho alto el fuego. Las Fuerzas Armadas rusas podrían aprovechar un respiro para recuperarse, reponerse, reorganizarse y volver a intentarlo.

Para ponerse al día en la guerra con drones y desplegar más unidades de drones mejor entrenadas.

Para reubicar y diversificar la industria estratégica alejándola del oeste de Rusia hacia el este.

Para entrenar a los soldados a un nivel más alto, ya que la baja calidad de la infantería rusa es un factor limitante en las tácticas de infiltración de Rusia.

Y para contratar soldados adicionales con el fin de reponer las formaciones maltrechas.

Un edificio residencial de Kiev alcanzado por un dron ruso. Valentyn Ogirenko Reuters

Trump está ansioso por levantar las sanciones a Rusia y participar en acuerdos para su enriquecimiento personal, lo que reactivaría al instante el flujo de caja de Rusia, especialmente dados los altos precios actuales del petróleo, pero ni siquiera una pausa en la guerra está en la mente del Kremlin.

¿Le preocupan a Putin las consecuencias políticas de un alto el fuego? ¿O que la gente exija respuestas sobre los costes de la guerra y sobre por qué Rusia ha sacrificado tanto y ha logrado tan poco?

Para los nacionalistas rusos, Donetsk o Lugansk no son ciudades sagradas. Odesa o Kiev serían un premio digno, pero no han sido conquistadas.

¿Le preocupa que la población pueda rebelarse sin la amenaza constante de ser enviada al frente o de ser detenida? Hasta cierto punto, la guerra ha estabilizado efectivamente el régimen.

¿Teme que la sociedad no pueda movilizarse para una revancha? ¿Que se sienta demasiado cómoda con la nueva paz?

Putin ha puesto su reputación y su legado en una sola carta (la guerra contra Ucrania) y parece reacio a aceptar el fracaso.

Y mientras el Kremlin invierte pocos esfuerzos en las negociaciones, se dedica mucho esfuerzo a la represión interna y a las medidas de precaución. Esto último da lugar a especulaciones sobre una nueva movilización para continuar la guerra.

La denominada "operación militar especial" continuará, por tanto, independientemente del estado de las Fuerzas Armadas rusas. Todas las esperanzas de un alto el fuego provocado por el agotamiento reflejan más un deseo de Occidente que un cálculo estratégico de Moscú.

Por supuesto, las Fuerzas Armadas rusas no tienen ninguna posibilidad de lograr la victoria mediante un avance decisivo, una maniobra genial u operaciones en profundidad. Sin embargo, esta no ha sido la teoría de la victoria de Putin desde abril de 2022: está librando una guerra de desgaste diseñada para agotar a los defensores de Ucrania.

Una guerra de desgaste estática continuará hasta que las fuerzas armadas rusas o las ucranianas se rompan y colapsen. Putin sigue creyendo que puede desgastar a Ucrania más rápido de lo que Ucrania puede desgastar a sus fuerzas armadas, pero esta creencia podría ser errónea.

Gran parte de su razonamiento se basa en la percepción de debilidad de Occidente y en la disminución de la voluntad política y económica para sostener a Ucrania.

Una vez más, esto podría ser erróneo. No es en absoluto seguro que Putin reciba evaluaciones precisas del estado de sus fuerzas armadas, ya que los informes amañados y las evaluaciones optimistas están tan arraigados en la cultura militar rusa como la corrupción.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Kiev. Reuters Reuters

Sin una idea precisa del estado de sus fuerzas armadas, continuar la guerra y aumentar la presión hasta que las próximas elecciones en Occidente, el próximo avance tecnológico o la expiración del actual paquete financiero para Ucrania provoquen el colapso deseado del enemigo parece ser la opción racional para Putin. Su desprecio por la vida humana y los sacrificios de sus compatriotas hacen que esta opción parezca lógica, hasta que las fuerzas armadas rusas se desmoronen, los soldados se rebelen contra sus comandantes y el sistema se desintegre.

Entonces, Ucrania ganará y las desintegradas fuerzas armadas rusas podrán ser expulsadas del país.

Así pues, la guerra podría terminar con una victoria rusa o con una victoria ucraniana. Pero que la guerra termine con un alto el fuego negociado parece una posibilidad remota.

Para Europa, los riesgos de seguridad que implica una victoria rusa son profundos, especialmente desde que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado. En lugar de perseguir el sueño imposible de un alto el fuego, Europa debe trabajar para lograr el resultado alternativo: una victoria ucraniana provocada por el colapso del Estado ruso.

*** Gustav Gressel es profesor titular e investigador en la Academia Nacional de Defensa de las Fuerzas Armadas Austriacas (LVAk) en Viena. Este artículo se basa en un comentario escrito para el Instituto de Política Europea de Kiev (EPIK).