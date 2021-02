Messi, un mito del nacionalismo en entredicho

Dejándose querer, pero sin decir que sí, el futbolista argentino se convirtió en el soldado más relevante de las tropas del nacionalismo catalán, siempre en busca de héroes victoriosos, de sidis invencibles.

No importa que no sean fruto de su tierra ni presuman de su lengua. Lo que importa es el encantamiento del feligrés. Al fin y al cabo, el ejército no armado de Cataluña (una expresión de Manuel Vázquez Montalbán) fue fundado por un suizo, Hans-Max Gamper Haessig.