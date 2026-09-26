VÍDEO | Contra la "izquierda" y la "derecha" por la vivienda

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Última hora política en España
Lotería Nacional hoy
Acuerdo del Ayuntamiento con Urbagestión
Universidad de Harvard
Elecciones PSOE Andalucía
Marcha por la Dignidad en Madrid
Frigorífico casa
España baterías
Pesetas
Abogado sobre Maricarmen
Carlos Alcaraz liderazgo
Película Marvel
Verano récord
Trabajadores cáncer
Merluzas parásitos
Caballos compañía
Shakira Piqué
Desayuno tostada
Electrodoméstico consumo
Reparación horno
Casa en venta
Español en Australia
Gatos solos
Etiqueta UE
Muebles gatos
Merienda perfecta
Falso Guardia Civil
Muere Eduardo Rodríguez Rodway
Vivienda barata en Madrid
Mujer desahuciada
Mejor brownie
Canelones más ricos
Ley de Bienestar Animal
Juguete perfecto para un gato
Infancia de Shakira
Nueva serie ciencia ficción
Ahorro Air Fryer
Patinetes eléctricos
Donar sangre
Mejor forma cuidar el corazón
Albañil en Australia
Cotizar para la jubilación
Agricultor con 50 años de experiencia
Vajilla colorida Ikea
Cobrar más por aparcar
Huevos más buenos
Filete a la plancha
Reflexión Carmen Machi
Pablo Motos
Patatas fritas
Precio combustible
Se busca Luna
Bajar la mirada hablando
Temperatura España
Microondas y conexión WiFi
EEUU embargo renovables España
Arquitectos casa prefabricada
Propietarios recargo IBI
Veterinario gato contento
Experto limpieza coches
Meteorólogos otoño duración
Ingeniero microondas enchufado
Miguel Bernardeau
Persona favorita de los gatos
Experta anisakis pescado
Empresaria española en Suiza
Ley de Bienestar Animal
Experto en ahorro
App España
Estar muy unido a los gatos
Contratos de alquiler
Maricarmen, según Lara Ferreiro
Caldo de pollo
Tarta de manzana
Finiquito empresas
Joyas Zapatero
Ley de Bienestar Animal
Contrato de alquiler Maricarmen
Sándwich más sano
Pechugas de pollo
Garbanzos de bote
Coches sucios
Consumo luz azul
Seguridad teléfonos
Nueva etiqueta tiendas
Cambio climático
Desayuno nutricionista
Mejor banco de España
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Maricarmen poco antes del desahucio.

Maricarmen poco antes del desahucio. Europa Press

Columnas CRÍTICA Y MATIZ

VÍDEO | Contra la "izquierda" y la "derecha" por la vivienda

Ni esta izquierda vendida al capital ni la derecha neoliberal sin más patria que el dinero van a solucionar nada.

Publicada
Síguenos

Maricarmen, mujer de 87 años, desahuciada.

Olga, 53 años, desahuciada. Olga se ha suicidado después de pedir ayuda a todas las administraciones dejando a dos adolescentes huérfanos.

David y su hijo eran desahuciados el mismo día que Maricarmen. En Vallecas, tras la compra de un fondo buitre de 500 viviendas sociales a la Fundación La Caixa.

Cientos de miles de dramas personales que cuentan la historia de un fracaso colectivo y social, de un poder económico que ha hecho de la vivienda un bien para la especulación y de un poder político que le sirve en lugar de proteger el techo como el bien de primera necesidad y derecho que es.

Resulta especialmente hiriente e insultante que el PSOE y la ministra de Vivienda salgan a señalar a las administraciones autonómicas para exculparse y a fingir preocupación por la peor situación de acceso a vivienda en décadas que han provocado.

Ellos, que llegaron prometiendo la prohibición de los desahucios y que esta sería "la legislatura de la vivienda" y bajo cuyos 8 años de gobierno, el "más progresista de la historia", se han producido 272.000 desahucios, 90 de media al día.

135.000 desahucios se produjeron durante la legislatura en la que Irene Montero era ministra, la misma que ahora se presenta en las manifestaciones por la vivienda para hacerse la foto, gritar cual mariantonieta que se le debe un respeto por eurodiputada. Y promocionar su candidatura a las generales con un lema de "paz, techo y trabajo" que sabemos cínico y falsario porque cuando ha tenido la oportunidad, lo ha traicionado.

Ni esta izquierda vendida al capital, ni la derecha neoliberal que no tiene más patria que el dinero y entiende por bien común los intereses de los usureros, van a solucionar nada.

Sólo desde un movimiento social que execre de los partidos institucionales, que eche de sus manifestaciones a los oportunistas e impugne el orden económico podremos conseguir que el techo y trabajo dignos sean realidades y no un lema en boca de embusteros.

Más en Columnas