Con esta canción te enamoras de alguien que todavía no conoces o te das cuenta de que ya estás enamorado de alguien que conoces bien pero en quien habías intentado no pensar de esa forma, lo cual es mucho peor.

'Y a veces se me olvida': ya sé por qué estamos todos en bucle con la canción de los cayetanitos

Yo no tengo nada en contra de los pijos ni en contra de dios, al revés, creo que nos resultamos exóticos y nos hacemos gracia en el mejor de los sentidos posibles, es decir: ninguno de nosotros se toma al otro demasiado en serio.

Nuestros caminos siempre se cruzan en algún punto, religiosamente. Por ejemplo en Olid, tomando un vermú en el Ostras Pedrín en la mañana del domingo, después de las misas.

Nos miramos a la cara de un lado a otro de la barra y yo muevo la melena como si fuera una bata de cola. Los pijos piensan durante dos segundos en echarse una novia problemática. Yo pienso un segundo en cómo me sentarían las perlas. Dios se lleva las manos a la cabeza pero no dice nada.

Admiro la ligereza de los pijos y el silencio de dios. Nunca nadie está más sexy que cuando parece que nada le importa.

Cuento esto porque la primera vez que me brotó en Twitter la canción de ‘Dama y vagabundo’, versionada por los hermanos Caño (unos cayetanitos mágicos que me caen mejor que mis amigos: son tiernos y educados y humildes, tienen sentido del humor y suelo moral, les confiaría mi bolso sin dudarlo), pensé que puedes sacar a una chica de Maristas, pero no puedes sacar a Maristas de ella. Maristas Málaga es mi Bronx. Vamos: que me sentí como en casa.

Estaban actuando mis prejuicios (o el viejo soniquete de la coplilla católica que quiere transgredir y expectorar, entiéndeme, tocar nube), porque ésta no es una canción religiosa, o no exactamente. Es una canción de amor, y, como decía Borges, “el amor es una religión cuyo dios es falible”. Luego comentó Savater que la putada es que éste es un dios mortal, que un día sin más puede imponernos su ausencia del mismo modo radical con que antes nos doblegó con su presencia, pero esto lo dijo antes de echarse otra novia.

La canción, en todo caso, la distribuye el diablo (yo siempre he dicho que dios tiene muy buenos contactos), porque se te cuela por rendijas del cuerpo que no sabías que tenías y un día te posee. Está por todas partes. Ya ha infestado a todos mis conocidos. Hablamos de ella en las cenas. La gente la tararea en la parada del bus y en la carnicería. Vive en nuestros subtextos. Decimos otra cosa y fingimos normalidad, pero pensamos en ella. Siempre pensamos en ella, un rato a cada hora.

A mí se me ha hecho grande dentro. No voy a ser cínica. No quiero ironizar con esto, igual que no quiero ironizar con Camela, porque la ironía es el refugio de los turbios y yo soy una limpia de corazón. Me gusta. Y me gusta muy en serio.

Me he visto a mí misma fregando la terraza de mi casa con lejía mientras resbala la tarde y cantando inesperadamente, a todo coño, “y a veces se me olvida que no estás a mi alcanceeee”.

Me he visto caminando por Cardenal Cisneros escuchándola con los cascos y teniendo que sentarme en un banco a la sombra para poder procesarla bien, para poder dejarme atravesar por ella como si fuera yo una gilda. La he puesto de nuevo, he mirado alrededor y he esperado que pasara algo, no sé el qué. Supongo que esta canción tiene mucho que ver con la esperanza.

Esta canción maneja una tragedia, porque con esta canción te enamoras de alguien que todavía no conoces o te das cuenta de que ya estás enamorado de alguien que conoces bien pero en quien habías intentado torticeramente no pensar de esa forma, lo cual es mucho peor.

Esta canción saca lo mejor de mí: una inocencia antigua.

Me siento una adolescente, como todos, con la imposibilidad por delante pero con el brillo a favor: siento que es posible entrar a la taberna y encontrar por azar al hombre favorito, siento que es posible recibir un mensaje que lo cambie todo a las tres de la mañana, siento que algo hermoso y extraño está a punto de suceder. Eso es estar vivísimo, aunque se sangre.

Entiendo que la canción funciona porque tiene dejes de Las cuatro y diez de Aute ("luego volví a la academia para no faltar a clase de francés" que dialoga con "y suspendí francés porque me sentaba a tu lado", es decir, tiene la ternura) y de Lady Madrid de Pereza, con el arquetipo de la muchacha gamberra que te cambia la vida. La mujer fluvial que se te escapa porque es más lista que tú, más rápida que tú, menos sentimental que tú.

Hay una mujer, sólo una (igual que sólo hay un hombre) con la que te ríes distinto. Estás con los ojos cerrados y el cuello vencido en medio de una carcajada con ella y entonces lo sabes: esto algún día te va a doler.

Es la mujer que te permite ser cinematográfico, ser excesivo y ser extravagante sin que te dé vergüenza. Es la que te enseña nuevos juegos.

Eso es lo que nos pasa a todos, al cabo, eso es lo que nos conecta con esta canción: que estamos rabiando porque alguien más desprejuiciado, más libre y más auténtico que nosotros nos saque de nuestra casilla, de nuestra baldosa. Necesitamos que alguien seductor y peligroso ("te pasabas los patios fumando en el lavabo") nos invite al camino de la incorrección: estamos fritos por decir que sí, que vale, que tiramos.

Esta canción, que creímos durante un instante ridícula, nos enfrenta a la mejor versión de nosotros mismos: más románticos, más imaginativos, más frescos, más valientes. Envidiamos a los que tienen el destello y la gracia mientras nosotros, al hacernos mayores, sólo nos volvemos mano de obra y trabajo: "Han pasado tres años y por lo que comentan, has sido más de atajos que de subir escaleras". Claro. Los genios lo hacen así. Vuelan bajito y llegan. Por eso les dejamos hacer y nos hacen libres en la distancia. Aprendemos sólo viéndoles vivir.

"Los días que doblo la esquina de tu calle le rezo al que está arriba que en ese momento pases": esta es mi parte favorita. Sólo conozco una forma de vencer a los días laborables. Y es que con suerte un miércoles yo vaya guapa y él también vaya guapo y deambulemos por el barrio pensando en cualquier cosa y al girar Vallehermoso nos miremos a los ojos en el mercado.

Entonces lo sabemos todo, lo entendemos todo. Ahí hay una vida posible, una vida caliente. La ignoraremos otra vez. "Dos líneas paralelas que nunca se han cruzado; yo vivo en la estación en la que nunca te has bajado". Tiene que ser así.

Lo dice la canción: antes o después, todos vemos un ángel. Y hay que dejarle pasar y que se haga un silencio.